Chris Sutton, qui a joué pour un certain nombre de clubs, dont Chelsea et Celtic, a été un militant vocal sur la question et a déclaré mardi aux députés du Comité du numérique, de la culture, des médias et des sports de la Chambre des communes que les chefs du football avaient été trop lents pour agir. .

L’ancien international anglais Chris Sutton a accusé les autorités du football d’avoir tourné le dos à la question des lésions cérébrales, trois mois après la mort de son père des suites de la démence. Les législateurs britanniques mènent une enquête sur le lien entre le sport et les lésions cérébrales à long terme à un moment de préoccupation croissante dans le rugby et le football. Le père de Sutton, Mike, qui a joué pour un certain nombre de clubs, dont Norwich, Chester et Carlisle, est décédé en décembre après une bataille de dix ans contre la démence.

