L’ancien ingénieur FTX est devenu tranquillement millionnaire Donateur démocrate

Singh, qui était parmi les dirigeants de FTX initialement licenciés après l’effondrement de l’entreprise, n’ont pas renvoyé de demandes répétées de commentaires. Il aurait était l’un des colocataires de Bankman-Fried et a contribué à la branche philanthropique de FTX.

Deux ans plus tard, Singh a fait don de 1 million de dollars à Future Forward USA, un PAC qui a soutenu la candidature du président Joe Biden en 2020 à la présidence, selon les archives. Singh répertorie Alameda Research comme son employeur sur le dossier montrant le don de 1 million de dollars.

Le seul don de campagne enregistré de Singh avant qu’il ne prenne le poste de cadre supérieur chez FTX était une contribution de 2 700 $ en 2018 au représentant Sean Casten, D-Ill., Membre du House Financial Services Committee.

Cette somme fait de lui le 34e plus grand donateur de toutes les campagnes fédérales à travers le pays lors des dernières élections, devant d’autres donateurs de partis tels que les milliardaires Tom Steyer et l’investisseur providentiel Ron Conway, a déclaré OpenSecrets.

Singh a fait don de 8 millions de dollars aux campagnes fédérales lors du cycle électoral de 2022, et tout cela est allé aux démocrates, selon l’OpenSecrets non partisan. Il faisait partie d’une poignée d’anciens hauts fonctionnaires de FTX qui étaient profondément impliqués dans le financement des mi-parcours de 2022.

Singh, qui est devenu l’ingénieur principal de FTX en 2019 après un passage à la société commerciale Alameda Research de Bankman-Fried, a fait don de plus de 13 millions de dollars à des causes de parti depuis le début de l’élection présidentielle de 2020, selon les dossiers de financement des campagnes étatiques et fédérales.

Un an après que Nishad Singh est devenu directeur de l’ingénierie de l’entreprise, il est discrètement devenu un donateur politique fiable pour les démocrates, selon plus d’une douzaine de dossiers de la Commission électorale fédérale examinés par CNBC.

La production de plusieurs millions de dollars de Singh à mi-parcours fait de lui l’un des personnages clés de FTX qui a empilé de l’argent dans le cycle électoral.

Bankman-Fried a versé 39 millions de dollars à mi-mandat en 2022, tandis que le co-PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a fait don de 23 millions de dollars supplémentaires, selon OpenSecrets. Bankman-Fried a donné la majeure partie de son argent aux démocrates, tandis que Salame visait à stimuler les républicains.

Pourtant, Singh était connu dans le monde de la collecte de fonds politiques cryptographiques comme un “gars Bankman-Fried”, qui a fait plusieurs des mêmes contributions à la campagne que l’ancien PDG de FTX, selon un stratège de plusieurs comités d’action politique soutenus par crypto. Ceux qui ont refusé d’être nommés dans cette histoire l’ont fait pour parler de conversations privées.

Bankman-Fried et FTX font l’objet d’une enquête par les autorités fédérales et les régulateurs après avoir découvert que la société de crypto-monnaie a canalisé des milliards de dollars en fonds de clients FTX vers Alameda Research. FTX a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 le mois dernier.

Les dossiers du tribunal de la faillite montrent qu’Alameda a consenti 4,1 milliards de dollars en prêts à des parties liées, y compris un prêt de 543 millions de dollars à Singh.

L’ancien ingénieur en chef de FTX a réparti son argent sur diverses causes démocrates avant l’effondrement de l’entreprise.

Singh a donné un total de 2 millions de dollars en juin et juillet au Sénat majoritaire PAC, un super PAC qui a aidé les démocrates à maintenir leur majorité au Sénat américain. C’est le double du montant que Bankman-Fried a contribué à la même organisation tout au long de la mi-mandat. Ce super PAC dépense actuellement des millions pour aider le sénateur Raphael Warnock, D-Ga., à vaincre le candidat républicain Herschel Walker dans un second tour pour un siège au Sénat en Géorgie.

Une porte-parole du PAC a refusé de commenter.

Singh répertorie une adresse postale à Los Altos Hills, en Californie, sur les documents déposés par la FEC indiquant les contributions au super PAC. La maison a été vendue l’année dernière pour plus de 4 millions de dollars et dispose d’une terrasse enveloppante à côté d’un bain à remous extérieur, selon Zillow.

Singh a donné 4 millions de dollars, combinés, en août et septembre à Reproductive Freedom for All, une campagne qui a renforcé une mesure de vote du Michigan appelée Proposition 3, selon les archives de l’État. La mesure du scrutin approuvé le mois dernier codifie efficacement les droits à l’avortement pour les habitants du Michigan.

Les 4 millions de dollars que Singh a donnés au groupe doublent la contribution de 2 millions de dollars du milliardaire Mike Bloomberg à la même organisation en septembre, selon les archives. Un représentant de la campagne n’a pas retourné les demandes de commentaires.

Singh a donné 1 million de dollars supplémentaires l’année dernière à Mind the Gap, un super PAC cofondé par Barbara Fried, avocate et mère de Sam Bankman-Fried. Le super PAC a aurait a agi en tant que groupe consultatif de donateurs qui aide les démocrates à collecter des fonds pour la campagne. Le don de Singh était la plus grande contribution jamais reçue par le PAC, selon OpenSecrets.

Le dossier FEC montrant le million de dollars à Mind the Gap répertorie l’adresse postale de Singh comme une maison de plus de 7 000 pieds carrés à Saratoga, en Californie. La maison est estimée à 8,5 millions de dollars, selon Zillow.

Fried n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Les représentants du PAC n’ont pas non plus renvoyé les demandes de commentaires.