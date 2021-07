L’ancien Indy Racer quadriplégique revient sur les pistes au Royaume-Uni Goodwood Festival of Speed

Sam Schmidt, un ancien pilote d’Indy Racing de 65 ans originaire de Las Vegas, Nevada, a remporté sa première victoire au Vegas.com 500 en septembre 1999. Quatre mois plus tard, dans sa course la plus malheureuse, sa voiture, une Treadway Racing G Force-Aurora, qui roulait à une vitesse d’environ 321 kilomètres à l’heure, a filé et a heurté le mur de soutènement du Walt Disney World Speedway. « ..et le mur n’a pas bougé », a déclaré Schmidt BBC dans une interview. L’accident a endommagé sa colonne vertébrale et l’a laissé tétraplégique – paralysé des quatre membres.

21 ans plus tard, Schmidt revient sur les pistes de course. Il pilotera la Corvette C8 Arrow Electronics numéro cinq, une voiture semi-automatique au Goodwood Festival of Speed ​​au Royaume-Uni. Malgré son handicap, il est capable de conduire la nouvelle voiture car elle fonctionne sur les mouvements de la tête. Lorsqu’il porte un casque, lorsqu’il tourne la tête dans un sens ou dans l’autre, les roues de la voiture suivent, grâce aux caméras ultra-sensibles placées dans la voiture. Pour accélérer, il a besoin de souffler dans un tuyau dans sa bouche, et lorsqu’il veut freiner, il n’a qu’à sucer la paille.

Enthousiasmé par sa nouvelle voiture, Schmidt dit qu’il n’aurait jamais pensé qu’une telle chose se produirait. Il pense que la nouvelle voiture semi-autonome est très intuitive, maintenant qu’il s’y est habitué. Schmidt est enthousiasmé par la façon dont la technologie va changer la vie des gens, en particulier ceux qui ont un handicap. La société de Schmidt, Arrow McLaren SP, qu’il a fondée et copropriétaire, a remporté 13 courses de voitures Indy.

La voiture dispose également d’un système de dépassement – un volant et un siège conducteur traditionnel – pour obtenir un contrôle manuel en cas d’urgence.

Grace Doepker, l’une des ingénieurs qui ont construit la voiture de Schmidt, a fait un tour avec l’ancien pilote d’Indycar. Selon Doepker, qui travaille chez Arrow technologies, une entreprise avec laquelle Schmidt s’est associé pour la voiture semi-automatique, ces technologies devraient être installées sur tous les véhicules, des voitures de course aux camions postaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici