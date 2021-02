L’ancien hôtel et casino Trump Plaza DÉMOLI sous les applaudissements d’Atlantic City (VIDEO)

L’ancien hôtel et casino de Donald Trump sur la promenade d’Atlantic City dans le New Jersey a été démoli mercredi lors d’une démolition contrôlée, les spectateurs payant en fait pour assister à l’événement et applaudissant au fur et à mesure qu’il se déroulait.

Alors que le Trump Plaza Hotel and Casino était autrefois l’une des grandes attractions de la promenade, il était tombé en ruine depuis sa fermeture en 2014, les débris commençant à se décoller et à tomber du bâtiment.

Il a été détruit lors d’une démolition contrôlée mercredi matin, ne laissant dans son sillage que des décombres.

L’ancien responsable des événements du casino, Bernie Dillon, a déclaré que l’hôtel avait déjà accueilli de grandes célébrités telles que Jack Nicholson, Warren Beatty, Mick Jagger et bien d’autres.

«C’était souvent comme ça: Madonna et Sean Penn entraient, Barbra Streisand et Don Johnson, Muhammad Ali serait là, Oprah assis avec Donald au bord du ring. Dillon a déclaré à NBC News.

Bien que le nom de Trump figure sur le bâtiment, il a quitté l’entreprise en 2009.

Dans les images du bâtiment qui s’effondre, on peut entendre les foules applaudir.

Les spectateurs pouvaient payer 10 $ pour regarder la démolition, bien que d’autres aient donné beaucoup plus. Certains ont payé des centaines de dollars pour avoir la chance d’obtenir un siège au premier rang dans des bâtiments offrant une vue directe sur l’implosion.

«C’est la fin d’une époque pas si grande», a déclaré Jennifer Owen, qui a offert 575 $ pour voir le bâtiment descendre du petit-déjeuner VIP, selon le New York Times.

Il y avait même auparavant une vente aux enchères qui aurait donné à quelqu’un la chance d’appuyer sur le bouton qui a déclenché l’explosion, l’argent allant à une œuvre de charité. Cela a cependant été annulé après une objection du propriétaire de l’immeuble.

La meilleure offre était de 175 000 $.

D’autres critiques de Trump ne voulant pas payer ou voyager ont célébré la disparition du bâtiment sur les réseaux sociaux comme une quasi-victoire sur le républicain controversé.

