L’ancien hôpital militaire de Great Diamond Island pourrait devenir un complexe de condominiums

26 août — Juste à côté de la route principale de Great Diamond Island, sur une petite colline au-dessus du reste de l’ancien Fort McKinley, se trouve un hôpital militaire abandonné.

Le bâtiment, autrefois très animé, est vacant depuis que l’armée l’a évacué en 1947. De nombreuses fenêtres sont condamnées, tandis que d’autres sont ouvertes, les vitres ayant complètement disparu.

Le toit du porche s’est partiellement effondré et une grande partie du bâtiment en briques est masquée par des arbres et des buissons envahissants qui ont pris racine au cours des 77 dernières années.

Mais bientôt, il pourrait connaître une sérieuse transformation.

Portland vend le bâtiment de 5 300 pieds carrés – le dernier qu’elle possède à Fort McKinley – à Jonathan Miller de Hemlock House Development à North Yarmouth.

Miller a déclaré qu’il souhaitait le réimaginer en tant que logement. La plupart des autres bâtiments de l’ancien fort – des casernes bordant un terrain de parade – sont déjà des résidences. Environ 100 personnes vivent toute l’année sur l’île de Casco Bay, et ce nombre peut atteindre 300 en été.

Miller a refusé de partager des détails spécifiques sur le projet jusqu’à ce qu’il ait signé un accord d’achat et de vente, ce qui, selon lui, devrait intervenir dans les prochains mois.

Mais il a déclaré que l’objectif était d’utiliser les crédits d’impôts historiques pour réaménager la propriété en neuf condominiums. L’hôpital, construit en 1903, fait partie du district historique de Fort McKinley, d’une superficie de 111 acres, inscrit au Registre national des lieux historiques.

Il s’agirait du cinquième projet de réaménagement immobilier historique de Miller dans l’État. Ses autres projets comprennent le Vickery, le Williams Block et l’immeuble Edmund Bridge, tous situés à Augusta, et il faisait partie de l’équipe de développement de l’immeuble Grant à Bath.

Il est attiré par la réhabilitation historique, a-t-il expliqué, car des solutions créatives sont nécessaires pour répondre aux exigences du programme du National Park Service qui exige que le caractère historique d’une propriété soit conservé et préservé. L’extérieur du bâtiment, par exemple, devra être restauré dans l’état où il se trouvait lorsqu’il était en service.

« En fin de compte, vous avez un magnifique bâtiment qui n’aurait pas été restauré… avec une nouvelle construction », a-t-il déclaré.

Portland a lancé un appel d’offres en mars, qui indiquait que la ville s’attendait à recevoir la juste valeur marchande du bâtiment et du terrain (environ 375 000 $ selon les registres fonciers) ainsi que 150 000 $ d’arriérés d’impôts et 30 000 $ de frais d’entretien. Le total s’élève donc à 555 000 $.

L’offre de Miller de 201 500 $ était la seule offre.

Greg Watson, directeur du logement et du développement économique de la ville, a déclaré que l’état de délabrement avancé de la propriété rend la situation unique.

« Je pense que la valeur marchande réelle pourrait être considérablement inférieure à ce que la Ville évalue actuellement à des fins fiscales (puisque nous en sommes propriétaires, aucune taxe n’est actuellement payée) », a-t-il déclaré dans un courriel. « La Ville a essayé à plusieurs reprises de trouver un acheteur pour le site et cela représente la meilleure opportunité d’aller de l’avant avec un résultat qui préserve l’intégrité historique de la propriété et ajoute de la valeur à la communauté de Diamond Cove. »

Miller a déclaré que travailler dans un ancien hôpital présentait des avantages.

« Certains bâtiments historiques sont très exigus, a-t-il déclaré. Le fait qu’il s’agisse d’un hôpital sur le plan architectural permet d’avoir des plafonds plus hauts, des fenêtres plus grandes, un bâtiment plus imposant. Cela le rend immédiatement plus intéressant. »

« UN HÔTEL POUR RATON LAVEUR »

Le Fort McKinley a été construit par le Corps d’artillerie côtière de l’armée américaine en 1890 dans le cadre du système national de défense côtière.

Il a été actif pendant la guerre hispano-américaine, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, accueillant jusqu’à 1 400 soldats avant que l’armée ne le quitte en 1947.

À son apogée, l’hôpital comprenait des chambres pour les patients, une salle d’opération, un cabinet dentaire et une cuisine et était doté d’une unité de détachement médical et du corps infirmier de l’armée.

Charles Goldberg, résident d’été et guide touristique du musée de Fort McKinley, a déclaré que l’hôpital servait tout le personnel de l’armée et ses personnes à charge autour de Casco Bay, et pas seulement Great Diamond Island.

« Il a fermé lorsque la base a fermé, et il est resté là depuis », a-t-il déclaré.

Le fort a été transmis à la Marine en 1954, puis vendu à des propriétaires privés en 1961, selon le musée.

En 2003, l’hôpital a été saisi en raison d’impôts fonciers impayés.

Quatre ans plus tard, l’hôpital et l’ancienne caserne Double Barracks ont été achetés par David Bateman, un promoteur de Portland qui avait commencé à acheter et à réaménager d’autres parties de l’ancien fort dans les années 1990.

De nombreux anciens bâtiments du fort sont désormais des maisons ou des condos appartenant à la Diamond Cove Home Owners Association.

Lors des visites, Goldberg a déclaré qu’il citait l’hôpital comme un exemple de ce à quoi ressemblait l’ensemble du fort avant son réaménagement.

Le Double Barracks est devenu l’Inn at Diamond Cove, un hôtel de luxe de 42 chambres, ouvert en 2015.

Mais la fenêtre pour que l’hôpital reçoive sa transformation a expiré en 2019, et la ville s’est retrouvée à nouveau en charge du bâtiment.

Ce ne sera pas un projet facile.

La structure est en train de s’effondrer. La maçonnerie et le toit en ardoise semblent en bon état, a déclaré Goldberg, mais il est difficile de connaître l’état de l’intérieur car les fenêtres sont condamnées.

« Je ne sais pas comment on pourrait caractériser l’intérieur, si ce n’est comme un gros désordre », a-t-il déclaré.

Depuis presque 80 ans que la ville est restée vide, la seule chose qu’elle a fait, c’est de boucher les fenêtres. L’armée a emballé ses affaires et tout ce qui n’était pas cloué a disparu au fil du temps.

« C’est presque un hôtel pour ratons laveurs maintenant », a déclaré Goldberg.

« UNE ENTREPRISE ÉNORME »

Le processus est encore trop tôt pour que l’île soit très animée, mais en général, les gens aimeraient voir la propriété développée, a déclaré MaryEllen FitzGerald, agent de liaison de l’association des propriétaires auprès de la ville et ancienne présidente du conseil d’administration.

D’un point de vue architectural, le bâtiment est magnifique et, comme il se trouve sur une petite colline, il offre une vue sur l’eau des deux côtés.

« Les gens aimeraient voir le promoteur immobilier le développer, qui soit engagé envers l’histoire », a-t-elle déclaré. « Ce serait bien de voir ce qui n’est plus qu’une coquille abandonnée redevenir un lieu productif. »

Mais FitzGerald a déclaré que le chemin vers la restauration impliquera plus que de simples cloisons sèches et une nouvelle couche de peinture.

L’association des propriétaires de Diamond Cove possède l’une des rares licences de rejet par-dessus bord restantes dans le Maine, a déclaré FitzGerald, et cela pose d’énormes défis réglementaires et financiers.

Un rejet par-dessus bord autorise les ménages ou les entreprises à déverser leurs eaux usées traitées directement dans l’océan si leur emplacement ne permet pas d’acheminer leurs déchets vers les stations d’épuration municipales. Le ministère de la Protection de l’environnement a interdit la plupart des rejets directs de déchets non traités dans les années 1970 et réglemente depuis lors les rejets par-dessus bord.

Chaque bâtiment de l’association des propriétaires dispose d’un espace pour les eaux usées et le bâtiment supplémentaire pourrait poser un défi, a déclaré FitzGerald.

Et tandis que la ville est propriétaire du bâtiment, l’association est propriétaire du terrain, elle devra donc rédiger des servitudes.

Cela s’ajoute à toutes les exigences du Service des parcs nationaux.

Elle n’est pas surprise que Miller soit le seul enchérisseur.

« C’est une entreprise énorme », a-t-elle déclaré.

FitzGerald vit dans l’un des anciens quartiers des officiers et dit qu’il y a encore des clins d’œil à ses racines historiques.

Il y a toutes les briques, conçues pour résister aux « munitions, missiles et autres », et sa maison a toujours les plafonds en tôle d’origine et une grande partie des boiseries d’origine.

« C’est une charmante promenade dans le temps. »

Il serait bien de voir la même transformation pour l’hôpital, a-t-elle déclaré.

« C’est comme remonter le temps », a déclaré FitzGerald. « C’est à 20 minutes de Portland, mais c’est à 160 kilomètres à certains égards. »

Watson, le directeur du logement de la ville, a déclaré qu’il espérait que le comité pourrait recommander que la vente soit finalisée lors de la réunion du 3 septembre.

