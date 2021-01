L’ancien homme le plus gros de Grande-Bretagne qui a jadis fait pencher la balance à 65 pierres est décédé à 52 ans après avoir souffert de difficultés respiratoires et d’infections au cours des dernières années.

Barry Austin, de Chelmsley Wood, Birmingham, est décédé hier, selon la page Twitter officielle du Birmingham City FC, et sa famille a rendu hommage à un homme « merveilleux ».

La fille au cœur brisé de son partenaire, Dannie Louise, lui a rendu hommage sur Facebook en publiant: « Le cœur brisé est le seul mot que je puisse dire ce que je ressens maintenant. Reposez-vous au paradis pour le grand homme de ma vie, mon père Barry Grizzly Austin.

«Je t’aimais comme tu l’étais et c’est comme ça qu’on se traitait. Tu étais le genre de père qui était toujours là quoi qu’il arrive. Nous avons eu nos hauts et nos bas, mais je peux honnêtement dire que je ne t’ai jamais aimé différemment.

De toute façon, ça va être difficile de faire face à toi. Voir ma mère comme elle est – horrible. Toute la famille est simplement émiettée.

À un moment donné, M. Austin a consommé jusqu’à 29 000 calories et bu jusqu’à 12 litres de boisson gazeuse par jour.

Il a gagné en notoriété pour son alimentation excessive et a déjà participé à un documentaire de Sky One «Inside Britain’s Fattest Man» présenté par Richard Hammond.

Il a également participé à la comédie dramatique ITV «The Fattest Man in Britain» avec Timothy Spall et Bobby Ball.

Barry, qui buvait jusqu’à 40 pintes de bière et de bouteilles de spiritueux lors d’une soirée et était connu sous le nom de « Fat Baz », avait également sa propre chronique dans un magazine pour garçons et était souvent vu sur les nouvelles de la BBC commentant l’actualité.

L’ancien chauffeur de taxi aurait jeté 20 pierres en avril 2012 alors qu’il se préparait à épouser sa fiancée de l’époque, Debbie Kirby, 50 ans, de Solihull, dans les West Midlands.

Le Brummie, qui avait même sa propre chaise sur mesure sur le terrain de football du Birmingham FC en 1997, serait maintenant décédé suite à des hommages affluant sur les réseaux sociaux.

Après avoir installé un ballon gastrique, le supporter du blues pensait que son poids était tombé à 40 pierres en 2012, perdant son titre de Fattest Man de Grande-Bretagne.

Mais même avec la perte de poids drastique, Barry souffrait toujours de graves problèmes de jambes et d’une croissance qui pesait à elle seule deux ou trois pierres.

Le Birmingham City FC a déclaré: « Nous sommes attristés d’apprendre le décès du Bluenose de longue date, Barry Austin.

Il a gagné en notoriété pour son alimentation excessive et a déjà participé à un documentaire de Sky One «Inside Britain’s Fattest Man» présenté par Richard Hammond. Sur la photo, âgé de quatre ans et pesant sept pierres

«Son amour pour le Blues était incontestable. Puissiez-vous reposer en paix, Baz.

Barry a été dépassé comme l’homme le plus gros de Grande-Bretagne par Paul Mason qui pesait plus de 70 pierres. Mais l’homme le plus gros de Grande-Bretagne est maintenant accro aux applications alimentaires à emporter Jason Holton, 30 ans, de Camberley, dans le Surrey.

Jason, qui pèse 50 pierres, a dû être hissé hors de son appartement du troisième étage par les pompiers en octobre 2020 après avoir été emprisonné à l’intérieur pendant cinq ans.

Un fan de City a écrit: « RIP big Barry Austin, triste nouvelle pour le coup d’envoi de l’année. KRO mon garçon, vole haut.

Page Twitter des fans des Wolves The Wolfpack l’a salué comme «un homme merveilleux avec un cœur en or».