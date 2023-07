L’ancien homme de Chelsea et de Fulham, Garry Gray, devait remercier sa grand-mère pour sa carrière – maintenant il est agent de football

Garry Gray a remporté plus de médailles que la plupart des footballeurs de haut niveau. Pas mal pour un homme en kit.

Grâce à ses rôles à Fulham et Chelsea, Gray a passé toute sa vie adulte à côtoyer des footballeurs et des managers de renommée mondiale. Travaillant sous la direction de Kevin Keegan, Jose Mourinho et Carlo Ancelotti, Gray a une perspicacité qui rendrait jaloux un jeune entraîneur.

« Tout a commencé à Fulham quand j’avais 16 ans », raconte-t-il QuatreQuatreDeux. «Ma grand-mère a écrit pour demander une expérience de travail, et à la fin je suis restée 11 ans. J’ai vu la croissance de Fulham jusqu’en Premier League. »

La vie d’un kit man peut être dure. Gray travaillait 12 heures par jour, six jours par semaine, s’occupant des besoins des joueurs et des milliers de pièces d’équipement de match. « Le plus important, c’est l’organisation – vous vous occupez essentiellement de 30 enfants », dit-il en riant. « Vous devez tout faire pour eux. »

Les erreurs dans son jeu peuvent coûter cher. « Lorsque Clint Dempsey est venu d’Amérique à Fulham en 2007, il a été l’un des premiers joueurs à avoir des semelles spéciales », se souvient Gray, « et lors de l’un de ses premiers matchs à l’extérieur, je les ai oubliées. Il a dit qu’il ne pouvait pas jouer sans eux. Le physio a dû fabriquer de nouvelles semelles avec une sorte de ruban adhésif et de mousse. Il a joué dans ceux-là.

Avant la saison 2009-10, Gray est passé de Fulham aux voisins de Chelsea. « Je me souviens de mon premier jour », dit-il. « Je suis entré dans le vestiaire et devant moi se trouvaient Michael Ballack, John Terry, Didier Drogba et Frank Lampard. Puis Ancelotti est entré. J’étais comme, ‘Wow!’ »

La victoire de Chelsea en finale de la Ligue des champions 2012 contre le Bayern Munich, à Munich, se démarque comme un moment spécial. « Ce fut l’un des meilleurs jours de ma vie », déclare Gray. « Personne ne pouvait dormir, donc tout le monde était debout à l’aube, a pris le petit déjeuner, puis nous sommes montés sur le toit-terrasse. C’était l’une des atmosphères les plus détendues que j’aie jamais vues avant un match de football.

Garry Gray, l’homme du kit de Chelsea, se tient devant David Luiz alors qu’ils célèbrent avec le trophée de la Ligue des champions (Crédit image : Getty Images)

« Je me suis juste dit : ‘Ils vont gagner ça’. Les gars avaient une si bonne idée d’eux ce jour-là. Gray a eu raison : Chelsea a gagné aux tirs au but. « Quand Didier a marqué le coup de pied gagnant, c’était incroyable – j’ai toujours son maillot, en fait. »

Gray a des médailles de vainqueurs de la Ligue des champions, de la Premier League et de la FA Cup. « Pas mal pour la disposition du kit, n’est-ce pas? » il sourit. « Aaron Hughes et Chris Baird plaisantent en disant que j’ai gagné plus qu’eux réunis. »

Désormais agent de football entièrement licencié, Gray a ses journées d’homme de kit à remercier pour un superbe carnet de contacts. Souriant, il révèle: « J’ai probablement de meilleurs contacts en tant qu’homme de kit que certains agents de grandes entreprises. »

