L’ancien haut responsable mexicain de la sécurité devrait être jugé aux États-Unis pour trafic de drogue et aide à des cartels

Un homme qui était autrefois le plus haut responsable de la sécurité au Mexique sera jugé aux États-Unis à partir de cette semaine pour avoir accepté des millions de dollars de pots-de-vin afin de faciliter les affaires du cartel plutôt que de les réprimer.

Genaro García Luna était surtout connu comme l’ancien secrétaire à la sécurité marmonnant et à l’air dur sous l’ancien président Felipe Calderón, et les procureurs disent qu’il a accepté des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin, parfois fourrés dans des mallettes, pour aider les membres du cartel à éviter la capture et opérer librement au Mexique.

Les procureurs disent qu’il a continué à vivre de ses produits mal acquis même après avoir déménagé aux États-Unis, où il a été arrêté en 2019, bien que la défense affirme qu’il était un homme d’affaires légitime.

La sélection du jury devait commencer mardi et les procureurs devraient fournir des preuves sous la forme de fiches de paie montrant qu’il accepte de l’argent de divers mandataires liés aux cartels.

“Pendant des décennies, l’élite politique mexicaine, de tous les partis, a cherché par tous les moyens à faire juger et emprisonner au Mexique des ministres de la sécurité, des généraux, des commandants de police, des secrétaires de l’intérieur et des hauts fonctionnaires. … Tout cela pour éviter qu’ils ne donnent des informations sur le liens entre les cartels de la drogue et les politiciens », a déclaré l’analyste mexicain de la sécurité David Saucedo. “Le procès de García Luna aux États-Unis rompt avec ce schéma.”

Luna était responsable de l’élimination de plusieurs grands chefs de cartel alors qu’il dirigeait la version mexicaine du FBI, qui était chargée d’une répression brutale contre la violence liée à la drogue sous l’administration Calderon, mais les autorités disent que Luna vivait une double vie et aidait les cartels à échapper à la loi. en même temps.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador s’est félicité de ce procès, qui devrait faire la lumière sur la corruption dans l’administration de Calderón, que le président accuse de lui avoir volé la présidence en 2006.

Le procès commence quelques jours seulement après que le président Biden a rencontré López Obrador à Mexico. Les deux gouvernements se sont engagés à poursuivre leur coopération contre les cartels de la drogue, en particulier contre le fléau du fentanyl, un opioïde synthétique, qui a contribué à plus de 107 000 décès par surdose de drogue aux États-Unis en 2021. López Obrador a mis au rebut la police fédérale civile que García Luna dirigeait autrefois et mettre les militaires en charge d’une grande partie de la sécurité du pays.

Luna a plaidé non coupable à des accusations de trafic de drogue et à une entreprise criminelle continue. Il pourrait faire face à des décennies de prison s’il est reconnu coupable.

L’Associated Press a contribué à ce rapport