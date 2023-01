L’ancien haut responsable d’El Chapo connu sous le nom de “The Engineer” plaide coupable à des accusations de drogue

L’ancien lieutenant principal du baron de la drogue Joaquín “El Chapo” Guzman a plaidé coupable de trafic de plus de 150 kilogrammes de cocaïne et de plus de 30 kilogrammes d’héroïne vendredi.

Felipe Cabrera Sarabia, 51 ans, risque un minimum de 10 ans et jusqu’à la prison à vie lors de sa condamnation le 7 juillet.

Connu sous le nom de “The Engineer”, Sarabia aurait dirigé les opérations du cartel de la drogue de Sinaloa, qui vaut plusieurs milliards de dollars, avant d’être arrêté en 2015.

Il a déclaré vendredi à la juge de district américaine Sharon Johnson Coleman par l’intermédiaire d’un interprète qu’il “avait toujours gagné sa vie en tant qu’éleveur de bétail”, selon le Chicago Sun-Times.

Le plaidoyer de culpabilité de Sarabia intervient après que Guzman a été condamné à la prison à vie en 2019 pour son règne de 25 ans à la tête du cartel de la drogue de Sinaloa.

Le fils de Guzman, Ovidio Guzmán, a été arrêté par la police mexicaine au début du mois dans la ville mexicaine de Culiacan.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.