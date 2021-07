L’ancien habitué de CNN Michael Avenatti condamné à 2,5 ans de prison pour extorsion — RT USA News

Michael Avenatti, un avocat surtout connu pour avoir représenté Stormy Daniels et apparaissant fréquemment sur CNN, a été condamné à deux ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir tenté d’extorquer Nike.

Avenatti a été reconnu coupable l’année dernière d’avoir tenté d’extorquer plus de 20 millions de dollars à la société de vêtements de sport, mais sa nouvelle peine ne présente que le début de ses problèmes juridiques. Avenatti fait également face à un procès à Los Angeles plus tard cette année pour des accusations de fraude – et il a été accusé à New York d’avoir trompé son client autrefois vedette, Daniels, sur des centaines de milliers de dollars.

Lors de sa condamnation jeudi, Avenatti aurait pleuré et aurait dit : « Moi et moi seuls avons détruit ma carrière, mes relations, ma vie, et il ne fait aucun doute que je mérite de payer, que j’ai payé et que je paierai un prix supplémentaire pour ce que j’ai fait. »

Son malheur représente une chute de grâce, car l’avocat de la célébrité était autrefois un habitué des réseaux de gauche, y compris CNN en 2018 et 2019, où il parlait souvent du procès de Daniels contre Trump – elle a affirmé que l’ex-président l’avait déjà payée. faire taire l’argent pour couvrir une affaire, ce qu’il nie. Les hôtes parlaient parfois des chances potentielles de l’expert amateur en 2020 de se présenter contre Trump pour les démocrates. Il est apparu sur CNN et MSNBC pas moins de 229 fois sur une période de deux ans, selon une analyse du Media Research Center.





Aussi sur rt.com

« J’adore parler de fraude électorale »: Trump dit qu’il « attend avec impatience » de se présenter pour déposition dans le procès Big Tech







Brian Stelter de CNN l’a même qualifié de « sérieux » candidat contre Trump en 2020, bien avant que l’avocat ne soit confronté à ses problèmes juridiques actuels.

Les critiques étaient tous trop heureux de célébrer la chute d’Avenatti, et beaucoup ont utilisé la nouvelle de sa condamnation comme excuse pour rappeler au monde à quel point les apparitions médiatiques d’Avenatti étaient vraiment brillantes et flatteuses à l’apogée de sa renommée anti-Trump.

Un clip mashup des apparitions médiatiques d’Avenatti a particulièrement fait le tour après sa condamnation. Parmi les extraits de la séquence, l’ancienne co-vedette de « The View » et militante libérale Ava Navarro compare Avenatti à « le Saint-Esprit. »

« C’était à peu près il y a 3 ans, il y avait des réflexions sérieuses faisant valoir qu’Avenatti devrait se présenter à la présidence, en plus des profils élogieux et des magazines sur papier glacé », Grace Panetta de Business Insider tweeté.

Et il y a tout juste un an, je me souviens quand les collègues d’Andrew ont suggéré qu’Avenatti était un « sérieux prétendant » à la présidence des États-Unis ! https://t.co/CVV8ap8u3G – Jon Levine (@LevineJonathan) 8 juillet 2021

Est-ce que même l’un des membres des médias d’entreprise corrompus – qui pendant des mois a présenté Avenatti comme un sérieux candidat à la présidentielle de Dem – s’excusera et admettra qu’ils étaient pleins de ? https://t.co/vW65GOXMai – Ted Cruz (@tedcruz) 8 juillet 2021

Bien qu’il aurait reconnu en larmes qu’il ne pratiquerait plus jamais le droit, Avenatti a laissé son avenir assez ouvert.

«Je me sens toujours positif. Je sais que je peux faire mieux. Je peux être la personne que je rêvais d’être », il a dit.

Avenatti a été initialement inculpé l’année dernière pour la tentative d’extorsion de Nike. Il a été retenu par un organisateur de la ligue de basket-ball des jeunes qui a affirmé que l’entreprise payait des joueurs par corruption. Avenatti a pris les plaintes et les accusations de son client et a essayé de menacer Nike de mauvaise publicité en échange d’un paiement massif.

Le juge de district américain Paul G. Gardephe a qualifié le comportement d’Avenatti « scandaleux » lors de la condamnation du jeudi, disant à Avenatti qu’il était devenu « ivre de la puissance de sa propre plate-forme. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !