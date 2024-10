L’ancien guitariste d’Ozzy Osbourne, Jake E. Lee, a été abattu à plusieurs reprises à Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — Jake E. Lee, ancien guitariste de Ozzy Osbourne, a été blessé par balle à plusieurs reprises à Las Vegas tôt mardi matin.

La police de Las Vegas a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la victime avait été abattue vers 2 h 40 mardi et avait été transportée à l’hôpital pour y être soignée. Aucune arrestation n’a été effectuée et la police a déclaré que son enquête était en cours sur la fusillade, qui a eu lieu dans un quartier situé à environ 16 kilomètres au sud de la bande.

Un représentant de Lee a confirmé la fusillade dans un communiqué, ajoutant que Lee était conscient et « devrait se rétablir complètement ».

« L’incident faisant l’objet d’une enquête policière, aucun autre commentaire ne sera fait. Lee et sa famille apprécient de respecter leur vie privée en ce moment », indique le communiqué.

La représentante, Amanda Cagan, a déclaré que la fusillade s’était produite alors que Lee promenait son chien.

« Par la grâce de Dieu, aucun organe majeur n’a été touché, il est pleinement réactif et devrait se rétablir complètement », a déclaré Tim Heyne, manager du groupe de rock Red Dragon Cartel de Lee, à l’Associated Press.

Né à Norfolk, en Virginie, et élevé à San Diego, Lee, 67 ans, a joué de la guitare dans plusieurs groupes de la scène glam metal du Sunset Strip de Los Angeles dans les années 1980, dont une première version de Ratt.

Il rejoint le groupe d’Ozzy Osbourne en 1982 et y restera jusqu’en 1987, jouant sur des albums dont « Bark at the Moon » de 1983. Il a ensuite joué dans le groupe de metal Badlands et a sorti deux albums solo. Il a récemment dirigé le Red Dragon Cartel.

Sherman a rapporté de New York et Dalton de Los Angeles.