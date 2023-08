L’ancien guitariste de Duran Duran, Andy Taylor, subit de nouveaux traitements contre le cancer qui, selon lui, prolongeront sa vie

Andy Taylor de la renommée de Duran Duran lutte contre le cancer depuis 2018, mais grâce à un nouveau traitement, il a des nouvelles pleines d’espoir à partager.

Il y a près d’un an, Taylor a raté l’intronisation du groupe au Rock & Roll Hall of Fame en raison de sa santé défaillante, et à sa place, il a envoyé une lettre expliquant son diagnostic et à quel point il était fier d’avoir pu survivre assez longtemps pour voir l’accomplissement. Peu de temps après, il a déclaré qu’un scientifique l’avait contacté pour discuter d’un traitement qui pourrait prolonger sa vie de cinq ans.

Comme il l’a expliqué sur BBC Breakfast, « La grande ironie est que j’ai raté la plus grande nuit de ma vie, et en une semaine, j’étais en contact avec un homme incroyable appelé Sir Chris Evans, qui est le scientifique le plus incroyable. Il a fait ma génomique, Je l’ai regardé et j’ai dit : ‘Il existe un traitement qui peut te sauver.' »

ANDY TAYLOR, L’ANCIEN GUITARISTE DE DURAN DURAN, DONNE UNE MISE À JOUR SUR LE CANCER : « J’ESSAYE DE RESTER EN VIE »

« Maintenant, ce traitement, qui est un médicament nucléaire, le Lutétium-177, est ciblé pour ne voir que les cellules cancéreuses », a-t-il poursuivi. « Il ne peut pas voir les cellules saines. »

« J’ai eu mon premier tour il y a six semaines – je suis la semaine prochaine pour un autre tour – et cela tue le cancer de stade quatre dans vos os, et ce qu’il fait effectivement, c’est prolonger ma vie de cinq ans. »

Evans, fondateur du Cancer Awareness Trust, s’est également entretenu avec la BBC, déclarant: « Lorsque des patients comme Andy Taylor ont malheureusement progressé au stade quatre du cancer de la prostate avec des métastases secondaires, en particulier dans le tissu osseux, les options de traitement sont limitées. Il avait déjà reçu certains des meilleurs médicaments disponibles et était en grave déclin. »

Après avoir examiné « son profil génétique et les mutations génomiques spécifiques présentes dans son cancer », il a mis Taylor sous traitement.

« Nous sommes optimistes qu’il réussira lors des tournées futures et cela pourrait entraîner une prolongation assez substantielle de la vie d’Andy pour continuer à être très créatif et actif en faisant et en jouant de la musique live », a-t-il déclaré.

LE GUITARISTE DE DURAN DURAN ANDY TAYLOR RÉVÈLE LE DIAGNOSTIC DU CANCER DE LA PROSTATE AU STADE 4

Taylor, qui était si malade avant la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame qu’il « ne pouvait pas vraiment se lever et jouer », a déclaré qu’il avait demandé à ses médecins s’il pouvait recommencer à travailler si tout se passait bien.

« Je ne veux pas être un patient coincé ici. Je veux être un patient qui travaille, une petite lueur d’espoir, parce que ce truc – le cancer – vous entraîne, vous et votre famille, dans l’obscurité », a-t-il déclaré.

En fin de compte, les choses se sont bien passées – à tel point qu’il sort un nouvel album intitulé « Man’s a Wolf to Man » qui sortira le mois prochain.

« Ça a été un sacré voyage », a-t-il déclaré.

En février, Taylor s’est entretenu avec le magazine People à propos de son diagnostic, en disant: « Aussi dur que ce soit, c’est une condamnation à mort. Donc, vous sortez de l’hôpital dans un silence abasourdi parce que vous ne pourriez jamais être préparé pour … Vous « Je dois commencer par le fait que c’est une combustion lente, donc ça ne va pas vous prendre rapidement. »

Il a ajouté : « Si je pouvais sortir un génie d’une bouteille et faire un vœu, c’est que personne n’ait à vivre ce que j’ai vécu. »

Le musicien a alors déclaré qu’il « essayait de rester en vie et de vivre une vie, à laquelle je n’abandonne absolument pas… La musique n’a jamais eu une plus grande valeur pour moi. L’une des choses que j’ai apprises tôt était, si vous gardez votre esprit actif et vous êtes là et physiquement actif, c’est vraiment le cas [make a difference]. Vous portez cette faucheuse d’un poids. »