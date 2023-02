L’ancien guitariste de Duran Duran, Andy Taylor, fait le point sur le cancer: “J’essaie de rester en vie”

Andy Taylor de Duran Duran n’abandonne pas dans sa lutte contre le cancer.

Près de cinq ans après avoir reçu son diagnostic de cancer de la prostate métastatique de stade 4, le musicien fait le point sur son état de santé et révèle de nouveaux détails sur la façon dont il a appris la nouvelle de sa maladie.

Les premiers symptômes ont été des douleurs pendant l’exercice et des bosses dans ses ganglions lymphatiques, a expliqué Taylor dans une nouvelle interview avec People : “La première chose à laquelle j’ai pensé était, à quand remonte la dernière fois que j’ai passé un test PSA ?”

Le test PSA (antigène spécifique de la prostate) permet de dépister le cancer de la prostate.

LE GUITARISTE DURAN DURAN ANDY TAYLOR RÉVÈLE LE DIAGNOSTIC DU CANCER DE LA PROSTATE AU STADE 4

“Mon père est décédé à cause de la prostate. Il y avait donc des antécédents familiaux. J’ai donc pensé que cela pourrait être le cas, et bien sûr”, a déclaré Taylor au point de vente.

“Aussi dure soit-elle, c’est une condamnation à mort. Donc, vous sortez de l’hôpital dans un silence stupéfait parce que vous ne pourriez jamais être préparé à … Vous devez partir du fait que c’est une combustion lente, donc ça ne va pas vous prendre rapidement.”

Bien qu’il ait reçu le diagnostic en 2018, il a gardé la nouvelle secrète de ses camarades de groupe et du grand public jusqu’à l’année dernière, lorsque Duran Duran a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame.

“D’une certaine manière, cela a fini par devenir un énorme soulagement parce qu’en parler publiquement, quand vous vivez avec quelque chose depuis si longtemps, chaque conversation que vous avez avec les gens, vous agissez”, a-t-il déclaré.

“Si je pouvais sortir un génie d’une bouteille et faire un vœu, c’est que personne n’ait jamais à vivre ce que j’ai vécu.”

Taylor va assez bien pour continuer à travailler sur de la nouvelle musique et il est sur le point de sortir un album solo ce printemps.

Le musicien a déclaré qu’il “essayait de rester en vie et de vivre une vie à laquelle je n’abandonne absolument pas. … La musique n’a jamais eu une plus grande valeur pour moi. L’une des choses que j’ai apprises tôt était, si vous gardez votre esprit actif et vous êtes là et physiquement actif, c’est vraiment le cas [make a difference]. Vous portez cette faucheuse d’un poids.”

Lors de l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame de Duran Duran, le groupe a lu une lettre de Taylor, qui était trop malade pour se rendre à la cérémonie.

“Il y a un peu plus de quatre ans, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate métastatique de stade 4”, écrit-il dans la lettre. “De nombreuses familles ont connu la combustion lente de cette maladie et, bien sûr, nous ne sommes pas différents. … Je suis ravi d’accepter ce prix. J’ai souvent douté que le jour viendrait. Je suis sûr que je suis très heureux d’être là pour voir le jour.”