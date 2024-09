L’ancien guitariste de Dio et Whitesnake diagnostiqué d’un cancer

Doug Aldrich, ancien guitariste de Dio et Whitesnake, a reçu un diagnostic de cancer de la gorge.

La nouvelle a été révélée le réseaux sociaux via le groupe actuel d’Aldrich, les Dead Daisies

« Nous avons de mauvaises nouvelles à vous annoncer… Malheureusement, Doug a été diagnostiqué d’un cancer de la gorge curable et doit subir une opération chirurgicale cette semaine », a écrit le groupe. « À l’avenir, Doug ne sera plus disponible pour la prochaine tournée. »

Le message annonçait également que son collègue de Whitesnake, Reb Beach, remplacerait Aldrich lors de la prochaine tournée européenne des Dead Daisies.

EN SAVOIR PLUS: Top 10 des chansons de Whitesnake

« Joignez-vous à nous pour souhaiter à Doug tout le meilleur pour un prompt rétablissement », a poursuivi le groupe. « Nous avons hâte de le retrouver sur le pont très bientôt. »

Avec qui Doug Aldrich a-t-il joué ?

Le long CV d’Aldrich comprend des passages avec de nombreux groupes notables. Dans les années 80, il a joué avec le groupe de glam rock Lion, avant de faire un bref passage dans Hurricane.

En 2002, il a été recruté pour rejoindre Dio, en remplacement de Craig Goldy. Un an plus tard, il est parti pour rejoindre Whitesnake, où il est resté pendant plus d’une décennie. Au cours de son mandat, Aldrich a contribué à deux des albums studio de Whitesnake — C’est bon d’être mauvais (2008) et Forevermore (2011) – et est également apparu sur plusieurs albums live du groupe.

En 2015, Aldrich a rejoint Glenn Hughes, ancien chanteur de Deep Purple, pour une tournée européenne. Un an plus tard, il a rejoint les Dead Daisies, où il est resté depuis.

EN SAVOIR PLUS: Doug Aldrich se souvient d’avoir auditionné pour remplacer Ace Frehley de Kiss

Il est intéressant de noter que la carrière d’Aldrich aurait pu prendre une autre tournure. En 1981, alors qu’il n’avait que 18 ans, le guitariste a auditionné pour remplacer Ace Frehley dans Kiss. ​​Bien qu’il ait été invité à jouer avec le groupe à quelques reprises, le poste a finalement été occupé par Vinnie Vincent. Pourtant, Aldrich a toujours apprécié l’opportunité de passer des auditions pour ses idoles. « C’était une grande leçon. Et cela m’a vraiment encouragé », a-t-il déclaré des décennies plus tard.