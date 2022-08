L’ancien guerrier de West Kelowna retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à New York

La communauté de la BCHL est en deuil après avoir perdu un ancien au cours de la fin de semaine.

L’ancien guerrier de West Kelowna Parm Dhaliwal a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à New York le 30 juillet, a annoncé l’équipe via Twitter.

Une triste nouvelle à partager alors que l’ancien guerrier Parm Dhaliwal est décédé ce week-end. Nos pensées vont à la famille Dhaliwal.#BCHL pic.twitter.com/LI0tlqJL3N – Guerriers de West Kelowna (@BCHLWarriors) 1 août 2022

Les circonstances entourant le décès sont inconnues à l’époque.

Originaire de Surrey, Dhaliwal a fait ses armes à la Yale Hockey Academy d’Abbotsford avant sa carrière de hockeyeur junior, qu’il a amorcée lors de la saison 2015-2016 de la BCHL lors de deux matchs avec les Chiefs de Chilliwack.

Dhaliwal a passé les trois saisons suivantes en tant que membre clé des Warriors, culminant avec un effort de point par match en 2018-19.

Bien qu’il soit toujours sous contrat la saison suivante avec les Warriors, Dhaliwal a été mis à l’écart par des problèmes de commotion cérébrale, mettant ainsi fin à sa carrière de hockeyeur.

La nouvelle du décès a rapidement atteint les médias sociaux, des équipes de toute la ligue rendant hommage.

Prendre le temps de se souvenir de Parm Dhaliwal. Les Trail Smoke Eaters gardent les amis, la famille et les coéquipiers de Parm dans nos pensées et nos prières. https://t.co/Ogop3pcCtt – Mangeurs de fumée du sentier (@BCHLSmokeEaters) 1 août 2022

Au nom de toute l’organisation des Surrey Eagles, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Parm Dhaliwal. 💙💚 https://t.co/TUL65kVqaR – Aigles de Surrey (@SurreyEagles) 2 août 2022

La BCHL a envoyé ses propres condoléances via Twitter après avoir appris la nouvelle.

La BCHL a perdu l’un des nôtres au cours du week-end alors que nous apprenions le décès de l’ancien guerrier de West Kelowna, Parm Dhaliwal. Nos condoléances vont à sa famille, ses amis et ses anciens coéquipiers. pic.twitter.com/oqO1L08E1L – BCHL (@BCHockeyLeague) 1 août 2022

Une célébration de la vie aura lieu le 7 août à Delta.

