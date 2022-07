L’ancien grand australien Lleyton Hewitt inscrit dans Hall

NEWPORT, RI (AP) – Lleyton Hewitt s’est arrêté un instant et le mot lui est facilement venu à l’esprit lorsqu’on lui a demandé comment il voulait qu’on se souvienne de lui.

“Compétiteur”, a déclaré Hewitt, 41 ans, dans une interview accordée à l’Associated Press plus tôt dans la journée avant son intronisation au Temple de la renommée du tennis international samedi soir.

“Pour moi, quelqu’un qui aimait jouer le jeu jour après jour et tirer le meilleur parti d’eux-mêmes, j’ai concouru aussi fort que possible sur le terrain chaque fois que j’y suis allé”, a déclaré l’ancienne star australienne. . “Les fans méritaient que nous donnions tout et que nous sortions et concourions, et c’est quelque chose dont je suis fier.”

Hewitt a été élu dans le Hall à une partie de la classe 2021, mais en raison de restrictions de voyage en raison de la pandémie de COVID-19, il n’a pas pu assister à la cérémonie d’enchâssement l’été dernier. Il n’y avait personne d’élu pour 2022, donc le moment était pour lui seul. Il est le 34e joueur australien à être intronisé.

La cérémonie d’intronisation a eu lieu sur les courts en herbe de Newport après les demi-finales du Hall of Fame Open. Huit Hall of Famers, dont Andy Roddick (2017) et Tracy Austin (’92), ont assisté à l’événement.

Double champion du Grand Chelem (Wimbledon 2002, US Open 2001), Hewitt a terminé 2001 et 2002 en tant que joueur n ° 1 au monde et a passé 80 semaines en tête du classement. En 2001, il est devenu le plus jeune à 20 ans, huit mois et 26 jours pour devenir le meilleur joueur masculin.

Au cours de sa carrière, il a remporté 30 titres en simple et a fait partie de deux équipes championnes de la Coupe Davis, en 1999 et 2003.

L’un de ses moments les plus mémorables a été de faire partie de sa première équipe de Coupe Davis en 1999.

« Je n’avais que 18 ans, je crois, à l’époque. J’avais Pat Rafter comme notre meilleur joueur en simple et je jouais le numéro 2 derrière lui », a-t-il déclaré. “Pour moi, c’était un moment vraiment fier, d’être aux côtés de tous ces grands Australiens que j’ai toujours idolâtrés et admirés.”

Hewitt a remporté son dernier titre ATP à Newport en 2014. C’est alors que l’idée d’être élu au Hall lui a traversé l’esprit.

“J’étais ici pour jouer le tournoi et j’avais la carrière que j’avais, et j’approchais de la fin de ma carrière”, a-t-il déclaré dans l’interview. “Beaucoup de gens que je croiserais me diraient : ‘J’ai hâte de te revoir ici dans quelques années.’ C’était probablement la seule fois où vous commenciez réellement à y penser.

Il a été finaliste à l’Open d’Australie en 2005. Malgré aucun regret, il a déclaré que c’était la seule chose qui manquait à sa carrière : un titre de Chelem dans son propre pays.

“Il n’y a rien que je changerais”, a-t-il déclaré. «Mais quelque chose que je souhaite, évidemment, que j’ai pu réaliser. Je sentais, évidemment, que j’étais assez bon pour le faire.

Ken Powtak, Associated Press