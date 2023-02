L’ancien gouverneur Nikki Haley annonce la candidature présidentielle républicaine de 2024 pour défier Trump

Nathan Posner/Agence Anadolu via Getty Images

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a déclaré mardi qu’elle solliciterait l’investiture présidentielle républicaine en 2024, la mettant en désaccord avec l’ancien patron Donald Trump, l’ex-président cherchant également à reconquérir la Maison Blanche.

“Je suis Nikki Haley et je suis candidate à la présidence”, a déclaré Haley dans une vidéo que son équipe a envoyée par e-mail.

Haley, une ancienne gouverneure de Caroline du Sud qui a été ambassadrice de Trump aux Nations Unies, présentera ses plans de campagne dans un discours à Charleston, en Caroline du Sud, mercredi.

Elle est devenue le premier challenger direct de Trump dans un domaine républicain qui devrait se développer dans les mois à venir.

Parmi les autres républicains de haut niveau qui envisagent une course en 2024, citons le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien vice-président Mike Pence, le sénateur américain Tim Scott de Caroline du Sud, le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson, entre autres.

Haley a déclaré dans sa vidéo :

Il est temps pour une nouvelle génération de dirigeants – de redécouvrir la responsabilité financière, de sécuriser notre frontière et de renforcer notre pays, notre fierté et notre raison d’être.

“La Chine et la Russie sont en marche. Ils pensent tous que nous pouvons être victimes d’intimidation, de coups de pied. Vous devriez savoir ceci à mon sujet : je ne supporte pas les intimidateurs. Et quand vous reculez, cela leur fait plus mal si vous portez talons », a-t-elle dit.