L’ex-gouverneur Rick Perry a attisé l’indignation après avoir déclaré que les Texans toléreraient volontiers de nouvelles coupures de courant juste pour garder le gouvernement fédéral «hors de leurs affaires», alors que les critiques accusaient sa préférence pour la déréglementation des problèmes de pouvoir de l’État.

Perry – qui a également occupé le poste de secrétaire à l’Énergie sous l’ancien président Donald Trump – a été présenté dans un article de blog sur le site Web du leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy (R-Californie) mercredi, où il a été interrogé sur le réseau électrique en difficulté du Texas après un énorme La tempête hivernale a laissé quelque 4 millions d’habitants sans électricité cette semaine.

L’ancien gouverneur a fait valoir que le Texas avait simplement besoin de plus «Puissance de base» aux tempêtes comme celles observées ces derniers jours, suggérant que les Texans préfèrent « La technologie » à « régulation » comme solution aux problèmes d’électricité de l’État.

«Les Texans seraient privés d’électricité pendant plus de trois jours pour empêcher le gouvernement fédéral de se lancer dans leurs affaires», Perry a dit – «En partie de façon rhétorique», selon le site de McCarthy.

Essayez de ne pas laisser quelle que soit la crise du jour vous détourner des yeux du fait d’avoir un réseau résilient qui protège l’Amérique personnellement, économiquement et stratégiquement.

La remarque désinvolte a rapidement provoqué une vague de condamnation pour l’ancien gouverneur, les internautes critiques interprétant ses paroles comme exhortant les Texans à se passer de l’électricité – et de la chaleur – pour satisfaire la propre aversion de Perry pour la réglementation fédérale.

Rick Perry dit que le Texas préfère mourir à cause de l’incompétence texane puis vivre à cause de la réglementation fédérale.

Que c’est noble de sa part! – Est-ce l’Amérique? 💔 🐱 🛶 🚭 🌊 (@ kenkircher1) 18 février 2021

«Rick Perry pense que les Texans devraient mourir de froid, afin que les républicains puissent continuer à déréglementer et à enrichir les entreprises de combustibles fossiles»,un utilisateurmentionné, tandis qu’un autreaccuséPerry de présider«La déréglementation du réseau électrique du Texas»au cours de son mandat en tant qu’exécutif de l’État.

BREAKING NEWS: Rick Perry dit que les Texans sont prêts à manger des rats et des ordures pour garder le gouvernement fédéral hors de l’industrie alimentaire. – Le poste à mi-chemin (@HalfwayPost) 18 février 2021

Alors que Perry est un partisan ouvert de la déréglementation, les problèmes avec le réseau électrique du Texas sont plus compliqués et se prolongent bien avant son passage en tant que gouverneur.

Contrairement au reste des États-Unis, qui est desservi par deux plus grands réseaux de réseau, le Texas possède sa propre infrastructure électrique indépendante – le résultat d’accords entre des entreprises de services publics du Texas à la suite d’une politique de 1935 du président de l’époque Franklin Delano Roosevelt ordonnant aux régulateurs de superviser l’électricité interétatique. Ventes. En acceptant de maintenir leurs services dans l’état, les services publics ont largement évité la réglementation fédérale, bien qu’ils soient toujours supervisés par la Texas Public Utility Commission.

Cependant, le réseau texan étant largement isolé du reste du pays, l’État est incapable de tirer de l’électricité d’autres États en cas de pénuries d’électricité majeures comme celles observées cette semaine dans un climat défavorable.

L’organisme à but non lucratif qui exploite actuellement le réseau électrique de l’État, l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), a été critiqué pour avoir été mal équipé pour faire face à la tempête hivernale et pour ne pas avoir correctement altéré l’infrastructure électrique pour faire face aux températures inférieures à zéro. Les législateurs des États ont exigé une enquête sur la gestion d’ERCOT, tandis que le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a également blâmé l’agence, déclarant «Ce fut un échec total de la part d’ERCOT.»

ERCOT signifie Electric Reliability Council of Texas, et ils ont montré qu’ils n’étaient pas fiables.

