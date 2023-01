L’ancien gouverneur du RI et avocat américain Lincoln Almond décède à 86 ans

Lincoln Almond, ancien gouverneur républicain de Rhode Island pendant deux mandats et avocat américain de longue date dans l’État, est décédé. Il avait 86 ans.

Almond est décédé lundi, selon une nécrologie publiée sur le site Web de la maison funéraire et du crématoire Avery-Storti. Aucune cause de décès n’a été fournie.

En tant que gouverneur de 1995 à 2003, Almond a élargi les possibilités de soins de santé et de garderie pour les enfants, a augmenté le financement pour moderniser les campus des collèges d’État négligés et a remanié le Département du développement économique de l’État pour aider à diversifier l’économie et créer des dizaines de milliers d’emplois bien rémunérés. l’état.

Il a également combattu avec succès les efforts visant à amener les casinos et d’autres opportunités de jeu élargies dans l’État.

L’actuel gouverneur de Rhode Island, le démocrate Dan McKee, a ordonné que les drapeaux de toutes les installations et bâtiments de l’État soient abaissés en berne en l’honneur d’Almond.

“Le premier gouverneur à servir un mandat de quatre ans, le gouverneur Almond a souvent dit que son objectif numéro un était de faire de Rhode Island un endroit où les gens voulaient travailler et élever une famille”, a déclaré McKee dans un communiqué. “Qu’il s’agisse d’augmenter le nombre de places dans les garderies subventionnées par l’État, d’augmenter l’aide à l’éducation, d’investir dans les établissements d’enseignement supérieur du Rhode Island, de créer des milliers d’emplois bien rémunérés et de jeter les bases pour que Quonset soit le moteur économique qu’il est aujourd’hui – Rhode Island était mieux à cause de ses huit années en tant que gouverneur.

Almond a été avocat aux États-Unis pendant plus de 20 ans, de 1969 à 1978 et de 1981 à 1993. Il s’est fait un nom avec une série d’actes d’accusation politiques et de condamnations pour drogue, notamment en détruisant un vaste réseau de blanchiment d’argent pour les barons de la drogue colombiens.

La carrière politique d’Almond a démarré modestement lorsqu’il a été nommé en 1963 pour remplir un mandat de deux ans non expiré en tant qu’administrateur de la ville de Lincoln. Il a échoué lors des premières offres pour la US House en 1968 et pour le poste de gouverneur en 1978.

Il était le longshot qui a porté ses fruits lors de la campagne de gouverneur de 1994, battant un membre du Congrès en exercice, le représentant Ron Machtley, lors de la primaire du GOP. Il a battu la sénatrice de l’État démocrate Myrth York aux élections générales.

“Il a couronné sa carrière avec huit ans en tant que gouverneur, faisant toujours preuve de dignité et de compassion tout en travaillant de manière bipartite pour accomplir tant de choses pour les habitants de Rhode Island”, a déclaré mardi le président de la Chambre, K. Joseph Shekarchi.

Allan Fung, un républicain qui s’est présenté deux fois au poste de gouverneur de Rhode Island, et la représentante de l’État Barbara Ann Fenton-Fung, ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’Almond était un homme gentil et un leader qui a dirigé la renaissance des établissements d’enseignement supérieur du Rhode Island.

“Il était extraordinairement drôle avec un rire chaleureux, et a toujours eu une excellente façon de voir la situation dans son ensemble et d’être un penseur à long terme”, a déclaré le couple.

Almond était fier d’être le premier diplômé élu gouverneur de l’Université de Rhode Island. Ayant grandi dans la classe ouvrière de Central Falls, Almond était parfaitement consciente de l’importance d’une bonne éducation. Il a souvent dit qu’il n’aurait peut-être jamais été élu gouverneur s’il n’avait pas pu fréquenter l’université d’État.

Il est diplômé de la Central Falls High School et titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Boston.

À la retraite, Almond a encouragé son équipe de basket-ball URI Rams, parcouru des kilomètres interminables avec sa femme sur les plages de Wellfleet, Massachusetts, où ils avaient également une maison, et était très fier de prendre soin de sa pelouse.

Il laisse dans le deuil sa femme depuis 64 ans, Marilyn Almond, ainsi qu’un fils, une fille et cinq petits-enfants.

Les arrangements funéraires d’Almond sont privés.

___

La rédactrice d’Associated Press Jennifer McDermott à Providence, Rhode Island, a contribué à ce rapport.

Mark Pratt, Associated Press