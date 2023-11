L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, est chahuté par des supporters hostiles des Eagles à Philadelphie à cause de son soutien aux Cowboys avant de “garder le silence alors que son ami est éjecté de leur loge pour avoir accroché un drapeau américano-israélien”.

Chris Christie a été hué par les fans des Eagles alors qu’il soutenait ses Cowboys pour les battre

Chris Christie a vécu un après-midi controversé dimanche lorsqu’il a été brutalement chahuté par les fans des Eagles de Philadelphie avant d’être accusé de garder le silence lorsque son ami a été expulsé de leur suite d’hospitalité pour avoir arboré un drapeau américano-israélien.

Christie, qui a été gouverneur du New Jersey entre 2010 et 2018, a regardé la confrontation NFC Est entre les Eagles et ses bien-aimés Cowboys de Dallas dans une suite avec George Norcross – le poids lourd politique du New Jersey.

Avant même que le match au Lincoln Financial Field ne commence, Christie a été nargué par les fans de Philadelphie alors qu’il prédisait que l’équipe locale 7-1 perdrait contre ses rivaux du Texas. Les Eagles finiraient par perdre 28-23 vainqueurs.

Au cours de son émission Eagles Pregame Live, l’animateur Ron Jaworski a amené Christie devant la caméra pour lui demander comment il pensait que le match se déroulerait.

Les fans des Eagles en arrière-plan ont cependant exprimé clairement leurs sentiments, huant fortement Christie alors qu’il faisait sa prédiction audacieuse.

Jaworski a déclaré : « On ne sait jamais qui va passer. Je vais appeler un de nos invités. Il est hué assez bruyamment. Le gouverneur Chris Christie est ici.

«Nous avons surpris le gouverneur en train de traverser le parking. Ils l’aiment ici à Philadelphie. Clin d’oeil clin d’oeil.’

Sans se laisser décourager par les huées, Christie a plaisanté sur le « beau jour que la ville de Philadelphie a offert pour accueillir les Cowboys de Dallas ».

En doublant son soutien aux Cowboys, Christie a ensuite prédit que l’équipe de Mike McCarthy gagnerait.27-24′.

Alors que Christie quittait la scène, Jaworski a plaisanté sur le fait que le républicain serait “probablement dans la boîte de Jerry Jones”, le propriétaire des Cowboys et l’ami de Christie.

Mais au lieu de s’asseoir avec le propriétaire des Cowboys, Christie était en fait dans la même suite que George Norcross, le poids lourd politique du New Jersey qui entretient des liens étroits avec les puissants démocrates.

Mais pendant le match, Norcross a été expulsé du stade pour avoir arboré un drapeau mi-américain/mi-israélien depuis le balcon de sa suite.

Norcross a été vu sur une vidéo publiée sur X en train d’être escorté hors de sa suite avant le stade.les gardes de sécurité ont retiré la banderole.

Il semble que ce soit la même bannière qui flottait derrière Christie lors de son apparition télévisée plus tôt dans la journée alors qu’il faisait sa prédiction.

David Wildstein, journaliste du New Jersey Globe a suggéré que la bannière provenait peut-être de Norcross lui-même, car il organise fréquemment un hayon avant les matchs des Eagles.

Norcross, 67 ans, a été qualifié de « personne non élue la plus puissante » du New Jersey plus tôt cette année et est souvent recherché pour son soutien et sa collecte de fonds par les démocrates du New Jersey.

Norcross était un proche allié de Christie lorsqu’il a effectué ses deux mandats de gouverneur, l’aidant à faire adopter une législation républicaine par l’intermédiaire d’une Chambre d’État encore dominée par les démocrates.

Wildstein a posté plus tard: ‘Notez que Chris Christie était un invité dans la boîte de George Norcross’. Il n’a rien dit ou fait pendant que son ami était escorté dehors.

Christie est un fervent partisan d’Israël et a appelé le gouvernement américain à lui donner « tout ce dont il a besoin pour pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires » dans le conflit en cours entre le pays et le Hamas.

Le soutien de la famille de Norcross à Israël s’est clairement manifesté lorsque son frère Donald Norcross faisait partie d’une délégation du Congrès à Tel Aviv à la suite de l’attaque du 7 octobre.

Donald a également été vu lors de réunions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a réaffirmé son soutien à l’État juif.

Norcross a des liens avec de nombreux acteurs politiques, notamment l’ancien gouverneur Christie – photographié en 2013

DÉCLARATION DE GEORGE E. NORCROS SUR SON EXTRAIT FORCÉ DU DOMAINE FINANCIER DE LINCOLN CAMDEN, NOUVEAU JERSEY : Ce qui suit est une déclaration de George E. Norcross, III sur son expulsion forcée du terrain de Lincoln Financial hier pour avoir refusé de retirer un drapeau américano-israélien. “Hier, j’ai été expulsé de force et agressé par le personnel de sécurité non policier de Lincoln Financial Field et des Eagles/NFL pour avoir refusé de retirer un drapeau américain et israélien de 3′ x 5′ que j’avais accroché au mur. boîte dans laquelle j’étais assis. En tant que fan passionné de longue date et détenteur d’un abonnement, j’ai vu les Eagles/NFL faire des déclarations claires et fortes sur de nombreuses questions importantes de justice civile et sur les conflits ethniques et mondiaux, notamment en soutenant le peuple ukrainien, afin qu’un fervent partisan d’Israël — un pays qui a été violemment attaqué par le groupe terroriste Hamas il y a moins d’un mois — j’ai pensé que c’était une déclaration importante à faire. On ne sait toujours pas pourquoi les Eagles/NFL estiment que le drapeau américano-israélien devrait être considéré comme « obscène ou indécent » ou autrement inapproprié – ce pour quoi j’ai été cité – et devrait donc être arraché malgré les deux déclarations publiques soutenant fortement Israël suite aux attentats du 7 octobre. Mais alors que je réfléchis à l’opportunité de porter plainte contre les Eagles de Philadelphie, la NFL et la société de sécurité qui m’a sorti du box et m’a fait défiler devant des milliers de personnes, supporters d’Israël, j’exhorte les autres supporters d’Israël à faire connaître leurs sentiments à l’équipe et à la NFL, tout comme ils l’ont fait auprès d’universités comme Penn et Harvard. Il n’y a aucune contestation : le 7 octobre, le Hamas a assassiné des civils israéliens innocents, violé des femmes et massacré des enfants, et continue de détenir des otages. Je crois qu’Israël a le droit de se défendre, tout comme les États-Unis l’ont fait après les attentats du 11 septembre, et je resterai un fier et ardent défenseur de son droit de le faire. Les Américains ont le droit de manifester pacifiquement, mais cela n’inclut pas le droit de menacer les gens de blessures corporelles, voire de mort.

“Il était important pour moi et mes collègues de voyager en Israël pour montrer la force des relations entre les États-Unis et Israël et notre unité bipartite et bicamérale inébranlable pour Israël et le peuple juif”, a déclaré le membre du Congrès.

« Israël est notre allié le plus proche et le plus important au Moyen-Orient, et ils ont plus que jamais besoin de notre soutien.

Lincoln Financial Field, où jouent les Eagles, n’a pas de politique spécifique contre le drapeau mais a des règles concernant les panneaux et les bannières.

“Les pancartes, bannières ou objets similaires obscènes ou indécents, non liés à un événement, potentiellement offensants pour les autres clients, capables de bloquer la vue d’autres fans ou autrement jugés dangereux ou inappropriés par les Eagles, sont interdites”, déclarent leurs directives de 2014.

“Lincoln Financial Field se réserve le droit de confisquer les panneaux en violation de la politique des stades.