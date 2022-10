L’ancien gouverneur du Mississippi fait face à une nouvelle citation à comparaître dans une affaire d’aide sociale

JACKSON, Miss. (AP) – Un avocat tente de forcer l’ancien gouverneur du Mississippi Phil Bryant à publier des messages texte ou d’autres communications sur l’utilisation abusive de l’argent de l’aide sociale pour aider à financer le développement d’un médicament contre les commotions cérébrales soutenu par le quart-arrière à la retraite de la NFL Brett Favre.

L’intention d’assigner à comparaître les dossiers de Bryant a été déposée vendredi devant un tribunal d’État par Jim Waide, un avocat représentant Austin Garrett Smith, un neveu d’un ancien directeur du département des services sociaux du Mississippi.

L’avocat de Bryant, Billy Quin, a critiqué les efforts de Waide.

“Cette citation à comparaître est un outil juridique utilisé à mauvais escient à des fins politiques”, a déclaré Quin à l’Associated Press lundi. “Nous répondrons en temps voulu.”

Le dossier est le dernier tournant dans la plus grande affaire de corruption publique de l’histoire du Mississippi. C’est également la deuxième fois que des dossiers sont cités à comparaître de Bryant par un accusé dans un procès du ministère des Services sociaux. Bryant est un républicain qui a servi deux mandats en tant que gouverneur, quittant ses fonctions en 2020.

Le département a intenté une action en mai contre plus de trois douzaines de groupes ou de personnes, dont Smith et Favre. Il cherche à récupérer plus de 20 millions de dollars d’argent de l’aide sociale mal dépensé qui était censé aider les familles à faible revenu dans l’un des États les plus pauvres des États-Unis.

L’oncle de Smith, John Davis, a été nommé par Bryant pour diriger les services sociaux, et il a occupé le poste de février 2016 à juillet 2019. Davis a plaidé coupable le mois dernier à des accusations de crime d’État et fédérales dans un complot visant à gaspiller des dizaines de millions de dollars de Temporaire Aide aux familles nécessiteuses.

Dans le dossier de vendredi, Waide recherche des e-mails, des SMS, des lettres ou d’autres communications vers ou depuis Bryant avec Favre, Davis ou plusieurs autres personnes impliquant une société de biotechnologie appelée Prevacus (maintenant appelée Odyssey Health) ou sa société affiliée, PreSolMD.

Favre est nommé dans le procès Human Services comme le “plus grand investisseur individuel extérieur” de Prevacus et a suggéré que le PDG de la société, Jacob VanLandingham, pose des questions sur l’utilisation de l’argent de la subvention Human Services pour investir dans les actions de l’entreprise.

Le procès indique que 2,1 millions de dollars d’aide sociale ont été payés pour des actions dans Prevacus et PreSolMD pour Nancy New et son fils, Zachary New, qui dirigeaient des groupes à but non lucratif qui recevaient de l’aide sociale des services sociaux.

La nouvelle assignation demande également d’autres informations à Bryant, y compris toute communication qu’il a eue avec ou à propos de l’ancien lutteur professionnel Ted Dibiase Sr .; ses deux fils qui étaient également des lutteurs professionnels, Ted « Teddy » Dibiase Jr. et Brett Dibiase ; et les entreprises contrôlées par les Dibias, qui étaient payées avec l’argent de l’aide sociale.

En avril, Nancy New et Zachary New ont plaidé coupables à des accusations d’utilisation abusive de l’argent de l’aide sociale, notamment pour des cadeaux somptueux tels que des billets d’avion en première classe pour Davis. Nancy New, Zachary New et Davis ont tous accepté de témoigner contre d’autres.

Bryant, Favre et VanLandingham ne font pas l’objet d’accusations criminelles.

Le procès civil a entraîné la publication de messages texte de Bryant, Favre et Nancy New sur des millions de dollars en aide sociale dépensés pour le projet favori de Favre, une arène de volley-ball à l’Université du sud du Mississippi, où tous les trois sont d’anciens élèves. Favre a joué au football à l’université avant d’aller dans la NFL en 1991, et sa fille a commencé à jouer au volleyball à l’école en 2017.

Emily Wagster Pettus, Associated Press