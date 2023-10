L’ancien gouverneur du Maryland, Larry Hogan, n’exclut pas une candidature à la présidentielle

L’ancien gouverneur du Maryland, Larry Hogan dit il n’avait pas exclu une candidature à la présidentielle, car il envisageait le « désastre » que son parti républicain était devenu au milieu des luttes intestines au Congrès et de l’ascendant dans les sondages primaires de Donald Trump, 91 fois inculpé au pénal.

Hogan aussi appelé le député de Floride Matt Gaetz, instigateur de la destitution historique, la semaine dernière, de Kevin McCarthy de la présidence de la Chambre des représentants des États-Unis, « un cancer pour le parti et pour le Congrès ».

Hogan, 67 ans, a démissionné de son poste de gouverneur du Maryland cette année après deux mandats à ce poste. Il s’était auparavant retiré de sa candidature à la présidentielle, mais mardi, parlant à Bloomberg News à Washington, il a déclaré vouloir toujours « servir ».

« J’essaie encore de comprendre cela, mais je ne m’éloigne pas » de la politique présidentielle, Hogan dit.

« Je ne veux pas faire une course et grignoter les bords. Si je pensais qu’il y avait une voie vers le succès pour gagner la course, alors j’ai simplement dit que je ne fermerais pas la porte à cette opportunité.

Hogan est coprésident national de No Labels, un groupe qui envisage une candidature tierce à la Maison Blanche. Les critiques affirment que le groupe, avec des donateurs comprenant des personnalités de droite, ne réussira qu’à nuire à Joe Biden dans la lutte attendue du président contre Trump – qui, le 6 janvier 2021, a incité ses propres partisans à attaquer le Congrès pour tenter d’annuler sa propre défaite électorale.

Les candidats confirmés d’un troisième parti – Robert F Kennedy Jr, un indépendant, et Cornel West, du parti vert – sont également susceptibles d’avoir un impact sur une course entre deux choix impopulaires du grand public.

La majorité des Américains pensent que Biden est trop vieux, à 80 ans, pour remplir un second mandat efficace. Trump a 77 ans, mais moins d’électeurs estiment que l’ancien président est trop vieux. Sa popularité auprès du grand public est cependant faible, car il lutte contre des accusations criminelles pour subversion électorale, rétention d’informations classifiées et paiements d’argent secret, ainsi que des poursuites civiles concernant ses affaires commerciales et une allégation de viol qu’un juge a qualifiée de « substantiellement vraie ». .

Parmi les électeurs républicains, Trump domine, avec une avance considérable dans les sondages nationaux et dans les principaux États et avec une emprise sur les républicains à Washington grâce aux actions d’alliés tels que Gaetz, qui a initié la destitution de McCarthy qui a laissé la Chambre sans leader.

« C’est un accident de train », Hogan a déclaré à Bloomberg. « Je veux dire, c’est embarrassant et je pense que c’est terrible pour le parti républicain. Je pense que c’est terrible pour le Congrès et pour le pays.

Hogan a déclaré qu’il était trop tard pour que des gouverneurs en exercice tels que Brian Kemp de Géorgie et Glenn Youngkin de Virginie, présentés par certains comme des candidats à la présidentielle faisant appel au juste milieu, se lancent dans la primaire et battent Trump.

« Cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré. « Je veux dire, ils ont déjà dépassé les délais. »

Parmi les challengers confirmés de Trump, Hogan a déclaré qu’il pensait que Nikki Haley, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud, était « en pleine ascension » – et un candidat plus fort que Ron DeSantis, le gouverneur d’extrême droite de Floride, longtemps deuxième derrière Trump dans les sondages.

« DeSantis a continué à échouer tout au long de la campagne », a déclaré Hogan.