L’ancien gouverneur du Kentucky prononce un discours, saute le dépôt d’un ancien emploi

FRANKFORT, Ky. (AP) – L’ancien gouverneur du Kentucky, Matt Bevin, a ajouté un élément dramatique à la course du gouverneur vendredi, taquinant une candidature à l’investiture républicaine avant de quitter le Capitole de l’État sans se lancer dans la plus haute course politique de l’État à l’expiration de la période de dépôt. pour la primaire de mai.

Au lieu de cela, l’ancien gouverneur, qui a été évincé il y a quatre ans par le démocrate Andy Beshear, a longuement tenu un tribunal dans la Rotonde du Capitole sur les défis de l’État et a offert des conseils aux candidats du GOP sur la manière dont ils devraient mener leurs campagnes.

Bevin a ensuite rapidement quitté la maison d’État et a cédé le concours aux autres républicains.

L’ancien gouverneur pugnace aurait été un joker dans la campagne, mais son absence laisse toujours un champ encombré dans ce qui s’annonce comme un chacun pour soi parmi les républicains en lice pour avoir la chance de renverser Beshear, qui cherche un second mandat.

Beshear a maintenu des cotes d’approbation élevées tout en menant le Kentucky à travers une série de tragédies – la pandémie de COVID-19 et des tornades et inondations mortelles. Mais il fait face à une tâche difficile pour construire une coalition gagnante dans un État essentiellement rural incliné en faveur des républicains. C’est l’une des raisons pour lesquelles la course sera étroitement surveillée à l’échelle nationale, l’année précédant la prochaine élection présidentielle.

Pendant une journée, Bevin – qui a été fortement critiqué pour une série de pardons controversés à la fin de son mandat – a de nouveau été au centre de l’attention de la politique du Kentucky. Mais comment cela s’est avéré à couper le souffle, même pour quelqu’un d’aussi peu conventionnel que Bevin – qui s’est disputé avec des enseignants, les médias et parfois des membres de son propre parti au cours de son mandat tumultueux.

Alors que des spéculations tournaient autour de savoir s’il se représenterait, Bevin a invité les journalistes à le rencontrer dans la rotonde ornée du Capitole environ une heure avant la date limite de dépôt. Il avait tous les signes extérieurs d’une annonce politique majeure, avec un large contingent de médias et d’initiés politiques réunis.

Bevin est entré seul et a prononcé un discours politique d’une durée de plus de 20 minutes. Il a dénoncé les lacunes des systèmes de protection de l’enfance et de justice pour mineurs de l’État, a appelé à une élimination accélérée de l’impôt sur le revenu des particuliers et à la nécessité de créer davantage d’opportunités dans les centres-villes.

Il a ensuite exhorté les candidats au poste de gouverneur du GOP à éviter une primaire amère.

“Ne nous déchirons pas et ne nous abattons pas”, a-t-il déclaré. «Oui, tout le monde veut être le candidat. Mais à quel prix ? Et je dis cela même en ce qui concerne notre gouverneur actuel. Il n’est pas l’ennemi. Il n’est pas le boogeyman. Son parti n’est pas le boogeyman. Pour les républicains qui écoutent ça… nous sommes tous des Kentuckiens. Célébrons ce fait.

Il a refusé de rejoindre un domaine principal qui comprend le procureur général de l’État Daniel Cameron, le commissaire à l’agriculture de l’État Ryan Quarles, l’ancien ambassadeur des Nations Unies Kelly Craft, le vérificateur de l’État Mike Harmon et le maire du Somerset Alan Keck.

Bevin a perdu de peu contre Beshear en 2019. Au cours de son mandat difficile, Bevin a fait équipe avec les législateurs du GOP pour mettre le Kentucky sur une voie politique conservatrice qui, selon les républicains, a stimulé les gains économiques de l’État depuis, mais son style combatif a ouvert la voie à l’élection de Beshear.

Bevin a gardé un profil public bas depuis qu’il a quitté ses fonctions, mais les spéculations sur une tentative de retour avaient tourbillonné pendant des mois. Vendredi, il a taquiné sur Twitter qu’il serait dans la maison d’État pour une adresse avant de “procéder dans le couloir”, vraisemblablement au bureau du secrétaire d’État pour déposer une autre candidature au poste de gouverneur.

Au lieu de cela, il a dit qu’il avait hâte de voir la campagne se dérouler, disant qu’il voulait voir le Kentucky “devenir la meilleure version de lui-même qu’il pourrait être”. Il a terminé en disant qu’il se dirigerait dans le couloir, mais il s’est avéré que c’était vers une sortie du Capitole.

Bevin aurait transporté des charges de bagages politiques dans la course. Il a mené une querelle avec les enseignants des écoles publiques, déclenchée par ses efforts pour réorganiser les systèmes de retraite publics de l’État. Et ses actions dans les derniers jours de son mandat sont devenues une partie durable de son héritage.

Bevin a accordé des centaines de grâces entre sa défaite électorale et son dernier jour au pouvoir fin 2019. Un homme gracié par Bevin pour un vol de drogue en 2014 a été condamné l’année dernière à retourner en prison pour purger une peine fédérale de 42 ans pour le même crime. . Une autre grâce a été accordée à un homme qui purgeait une peine pour avoir agressé sexuellement un mineur. L’homme a également été poursuivi plus tard par des fonctionnaires fédéraux pour avoir produit de la pornographie juvénile.

Bevin a monté un défi principal en 2014 contre le sénateur américain Mitch McConnell, le principal architecte de la montée au pouvoir du GOP dans le Kentucky. Bevin a été battu à plate couture, mais a ensuite lancé une campagne d’outsider pour le poste de gouverneur l’année suivante. Bevin a remporté la primaire du GOP par seulement 83 voix et a remporté les élections générales.

L’écrivain de l’Associated Press Dylan Lovan à Louisville, Kentucky, a contribué à ce rapport.

Bruce Schreiner, Associated Press