L’ancien gouverneur de Porto Rico arrêté pour corruption

Son avocat, Luiz Plaza, a décrit l’affaire sous enquête comme un problème “technique” qu’ils allaient combattre devant les tribunaux.

“Nous allons plaider et nous allons gagner”, a déclaré M. Plaza, un ancien procureur, en mai.

Les procureurs ont déclaré jeudi que M. Herrera se trouvait à Londres, et M. Rossini en Espagne, et que des efforts seraient faits pour les extrader.

Les tentatives pour joindre M. Herrera et M. Rossini pour commentaires ont été infructueuses.

M. Rossini est un ancien agent de supervision du FBI qui, avant les attentats du 11 septembre, a été affecté à un groupe de travail de la CIA enquêtant sur Al-Qaïda, mais a été inculpé au pénal pour avoir illégalement accédé à la base de données du FBI.

Corey R. Amundson, chef de la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice, a déclaré que l’affaire faisait partie d’une série d’affaires de corruption récentes à travers le pays, notamment dans l’Ohio, l’Illinois et la Caroline du Nord, impliquant des hommes d’affaires.

“Nous ne pouvons pas et nous ne fermerons pas les yeux sur le rôle critique joué par les membres corrompus du monde des affaires qui rendent cette corruption possible et offrent des opportunités”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à San Juan jeudi. “Ils doivent être tenus responsables et seront tenus responsables.”