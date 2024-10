L’ancien gouverneur de la Caroline du Nord, Pat McCrory, lance un groupe visant à renforcer la confiance dans les élections

L’ancien gouverneur de Caroline du Nord, Pat McCrory, se souvient des doutes qu’il avait eus lorsque les résultats des élections de 2016 ont montré qu’il avait perdu sa réélection au profit de Roy Cooper.

Cooper, un démocrate, a gagné avec un peu plus de 10 000 voix sur plus de 4,6 millions de voix exprimées lors de ce cycle électoral.

À l’époque, McCrory avait demandé un recomptage et a exprimé de « sérieuses inquiétudes sur une fraude électorale potentielle dans tout l’État.

McCrory a déclaré à McClatchy, la semaine dernière, que les résultats tardifs des élections l’avaient laissé perplexe.

« J’ai traversé une période d’une semaine ou deux pendant laquelle tout le monde m’envoyait des informations sur ce qu’il pensait s’être passé », a déclaré McCrory. « Mais plus je lisais les informations et plus je voyais d’autres informations dont je disposais, j’ai pris la décision moi-même que mon adversaire avait remporté l’élection de gouverneur la plus serrée de l’histoire de l’État. »

McCrory souhaite désormais contribuer à informer les candidats et les électeurs sur le processus électoral afin qu’ils puissent comprendre les résultats et avoir confiance dans les résultats.

Bon décompte

Cette semaine, McCrory participe au lancement du chapitre de Caroline du Nord de BonCompteune organisation à but non lucratif créée pour sensibiliser les gens à l’intégrité électorale. Le groupe possède des sections en Arizona, au Wisconsin, au Nevada, en Pennsylvanie et en Géorgie.

McCrory a déclaré qu’en Caroline du Nord, le groupe serait composé de représentants des forces de l’ordre et d’élus passés et présents qui travailleraient avec lui.

Dans sa déclaration de missionRightCount affirme que l’organisation s’engage à « défendre ceux qui ont juré de respecter l’État de droit en veillant à ce que les normes constitutionnelles, les lois et les procédures de décompte et de certification des votes soient respectées dans l’État ».

Comme l’un de ses principes, le groupe affirme qu’il applaudira les responsables électoraux pour avoir exercé leurs fonctions ministérielles face à l’opposition et qu’il offrira son soutien lorsqu’il sera contraint de s’éloigner de ses fonctions légales et constitutionnelles.

Le Brennan Center for Justice libéré une enquête réalisée en mai auprès des responsables électoraux a révélé que 38 % d’entre eux ont déclaré avoir été menacés et que 7 sur 10 ont estimé que les menaces avaient augmenté depuis 2020.

Et un sondage de l’Université High Point publié en septembre a montré que seuls 36 % des électeurs interrogés étaient convaincus que l’élection refléterait fidèlement la manière dont les votes ont été exprimés. 40 % ont déclaré qu’ils avaient une certaine confiance, 17 % ont déclaré qu’ils n’avaient pas confiance et 7 % ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs.

« Je veux faire partie du processus visant à aider le public américain à retrouver sa confiance dans notre système électoral, et j’espère y participer », a déclaré McCrory. « Je vais aider à éduquer le public sur le fonctionnement du système électoral et sur les changements apportés en Caroline du Nord depuis les dernières élections. »

Changements électoraux

Ces changements incluent l’utilisation de l’identification des électeurs, des bulletins de vote papier pour la sauvegarde et l’indication claire qu’il n’y a pas de connexion Internet aux machines à voter.

« Ce sont les trois grands changements qui se sont produits depuis la dernière élection présidentielle et nous voulons faire passer ce message afin que les gens soient sûrs que, quels que soient les résultats, ils diront : « OK, cela a été fait de la bonne manière » » dit McCrory.

Pour la première fois au cours de ce cycle électoral, tous les électeurs de Caroline du Nord seront invités à présenter une pièce d’identité avec photo avant de voter, bien que l’État inclue une longue liste d’exceptions à cet effet et que les électeurs puissent la remplir. un formulaire d’exception d’identification au commissariat quand ils vont voter.

Tous les votes sera coulé sur papierpour fournir une trace écrite si des problèmes surviennent.

Et les machines à voter, en vertu de la loi de l’État, ne sera pas autorisé à se connecter à Internet pour contrecarrer les interférences extérieures.

McCrory a déclaré que RightCount s’efforcerait de s’assurer que les électeurs de Caroline du Nord comprennent ces changements avant les élections.

Soirée électorale

McCrory souhaite également que les gens comprennent ce qui se passe lorsque les résultats du vote sont rendus publics.

Une chose qui, selon lui, devient confuse chaque soir d’élection, c’est qu’il n’existe pas un ensemble de règles unique à l’échelle du pays. Les lois électorales sont fixées par chaque État et, de ce fait, les résultats peuvent être différents à travers le pays.

Certains États comptabilisent en premier les votes anticipés. Certains le font en dernier. Et McCrory dit qu’il s’agit d’un groupe d’électeurs notoirement différent et il a l’impression que cela n’est jamais clairement expliqué.

En Caroline du Nord, les votes anticipés et les bulletins de vote par correspondance constituent généralement le premier lot de résultats publiés par le Conseil des élections le soir des élections.

« Les démocrates ont tendance à préférer ces deux modes de vote plus que les républicains », a déclaré Chris Cooper, professeur de sciences politiques à l’université de Western Carolina. « En conséquence, les toutes premières voix qui vont baisser sont presque toujours meilleures pour le Parti démocrate que tout ce qui viendra plus tard. »

La vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump sont presque à égalité dans les sondages pour la présidence, ce qui devient donc un point important alors que les gens de tout le pays regardent ce que font les électeurs de Caroline du Nord en tant qu’État critique du champ de bataille.

Le pourcentage de voix d’un candidat peut changer rapidement au cours de la nuit, à mesure que différentes circonscriptions, comtés ou États arrivent, en fonction de la tendance politique des habitants qui y vivent.

McCrory dit qu’il ne blâme pas les élus ou les électeurs lorsqu’ils sont confus au fur et à mesure que les votes arrivent.

« Il est compréhensible qu’ils ne sachent pas quand et comment les votes arrivent, qui a une carte d’électeur, qui n’en a pas et comment s’inscrire pour voter », a déclaré McCrory.

Expliquer les élections

McCrory a déclaré que le processus d’explication du processus électoral commençait maintenant. Il a déclaré que son équipe ne voulait pas attendre la fin des élections pour expliquer le processus.

« Nous savons que nous allons avoir des élections serrées, nous devons donc communiquer au public sur le fonctionnement du système », a déclaré McCrory. « Nous ne pouvons pas dépendre uniquement des élus eux-mêmes, et non des partis politiques ou du conseil électoral. C’est tout simplement trop. Et ces communications peuvent être difficiles à diffuser, confuses ou inexactes. Il s’agit d’un groupe de personnes qui souhaitent s’assurer que le système fonctionne et nous communiquons ensuite que le système fonctionne correctement.

Faire confiance aux élections

Depuis les élections de 2020, les électeurs ont le plus souvent entendu des préoccupations concernant l’intégrité électorale de la part des républicains, et souvent de Trump et de son entourage.

McCrory a déclaré qu’il restait républicain mais qu’il était important pour lui que le message de RightCount parvienne aux deux partis.

« Je suis républicain », a déclaré McCrory. « Je suis un conservateur, donc je pense que beaucoup de personnes qui travailleront avec nous seront un échantillon représentatif, y compris des conservateurs qui étudieront les problèmes et veilleront à ce que des informations exactes soient diffusées. »

Patrick Sebastian, le neveu de McCrory, qui est conseiller principal de la section de Caroline du Nord de RightCount, a déclaré que lorsque des problèmes d’intégrité électorale surgissent, un groupe bipartisan de responsables du conseil électoral enquête sur ces préoccupations.

« C’est bien pour l’Amérique que les gens sachent que leurs votes seront comptés équitablement, et que seuls les votes légaux seront comptés équitablement, et c’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Sebastian. « Il s’agit d’instaurer la confiance dans notre système afin que les gens, qu’ils gagnent ou perdent, puissent avoir l’assurance que leur vote et celui de leur voisin ont été comptés de manière égale. »

Quant à McCrory, il a souligné qu’il faisait confiance au processus électoral, même s’il avait perdu l’une des élections de gouverneur les plus serrées de l’histoire de la Caroline du Nord.

« J’ai eu des doutes personnels lors de mon recomptage, mais une fois que j’ai fait mes devoirs, j’ai réalisé qu’il y avait un gagnant, et ce n’était pas moi, et ce sera le cas à chaque élection », a déclaré McCrory. « Il y a toujours un gagnant. »