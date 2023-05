L’ancien Giants HC Joe Judge au centre de la violation des règles des Patriots

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été amarrés à deux entraînements OTA par la NFL en raison de violations de l’intersaison, et maintenant il est allégué que Joe Judge était responsable.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre étaient censés commencer leurs activités d’équipe organisées jeudi, mais cela a apparemment été annulé. Plus tard, cependant, il a été signalé que les Patriots avaient été amarrés à deux entraînements OTA, un cette semaine et un la semaine prochaine, en raison de violations de l’intersaison. Maintenant, il y a des mises à jour concernant les violations, et cela implique l’un de leurs éminents entraîneurs adjoints.

Selon Greg Bedard du Boston Sports Journal, l’entraîneur-chef Bill Belichick a été condamné à une amende de 50 000 $ en raison des violations. La raison des actions de la NFL était due à l’entraîneur adjoint et ancien entraîneur-chef des Giants de New York, Joe Judge.

La NFL Players Association a écrit le 9 mai, selon le Boston Sports Journal, que « l’entraîneur des équipes spéciales des Patriots, Joe Judge, a demandé aux joueurs des équipes spéciales de rester dans les installations du club plus longtemps que le maximum de quatre heures autorisé pendant la phase deux du programme du club ».

L’erreur de Joe Judge a été la cause de la perte de deux entraînements OTA par les Patriots

Selon les documents obtenus par Bedard, les violations découlaient des «ateliers des équipes spéciales» dirigés par le juge les 1er, 2 et 4 mai, qui se sont tenus 20 minutes avant les réunions et les entraînements prévus pour les joueurs offensifs et défensifs.

Les Patriotes a fait valoir que ces « ateliers » n’étaient pas obligatoires.

Judge a fait ses débuts dans la NFL avec les Patriots en tant qu’assistant des équipes spéciales, où il a finalement gravi les échelons jusqu’au poste de coordinateur. En 2020, Judge a été embauché pour devenir l’entraîneur-chef des Giants.

Malgré avoir terminé sa première saison avec une fiche de 6-10, les Giants ont raté de peu une place en séries éliminatoires. L’année suivante a été un désastre absolu pour Judge and the Giants.

En 2021, ils sont allés 4-13 sur l’année, ont dû commencer Mike Glennon et Jake Fromm au quart-arrière en raison d’une blessure de Daniel Jones, et ont dévoilé un appel de jeu qui a été ridiculisé dans toute la ligue lors de la finale de la saison, qui était le quart-arrière se faufile profondément dans leur zone pour aider à gagner plus d’espace pour botter. Ouais.

Après la saison, le directeur général Dave Gettleman a « pris sa retraite » et Judge a été licencié peu de temps après, les Giants faisant venir Joe Schoen et Brian Daboll, respectivement, pour les remplacer.

Judge est revenu chez les Patriots la saison dernière, mais pas en tant que coordinateur des équipes spéciales. Au lieu de cela, il a été nommé entraîneur des quarterbacks. Mac Jones a régressé au cours de sa deuxième année après une solide campagne de recrue sous Josh McDaniels, et un rapport du Boston Herald a indiqué que le quart-arrière « n’aimait pas » le juge.

Pour les fans des Patriots qui se demandent la raison de leur perte de deux entraînements OTA, Judge en serait la raison.