L’ancien général Hillier dit que la Russie pourrait être “encouragée” par la décision de rendre les turbines sanctionnées

L’ancien chef d’état-major de la défense (CEMD) du Canada, Rick Hillier, a déclaré mardi que le Canada n’aurait pas dû accepter de restituer à l’Allemagne six turbines nécessaires pour que le gaz naturel russe continue d’affluer vers l’Europe, un point de vue que ses collègues américains Wesley Clark et David Petraeus ne partagent pas.

Hillier, un général à la retraite qui a été CDS de 2005 à 2008, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine pourrait voir la décision comme un “signe d’encouragement” et un signal que les sanctions occidentales en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine s’affaibliront à l’avenir.

“Cette décision de renvoyer les turbines serait vue avec le recul (…) comme la goutte qui a fait déborder le vase, et nous pourrions commencer à voir un relâchement de la pression de l’Otan, de l’Occident en général”, a-t-il déclaré.

La Russie affirme que les turbines sont nécessaires pour augmenter la production de gaz naturel sur le gazoduc Nord Stream 1 vers le nord-est de l’Allemagne. Ils étaient à Montréal pour des réparations mais le gouvernement canadien a annoncé une suspension temporaire et révocable des sanctions contre la Russie afin qu’ils puissent être renvoyés en Europe.

Les ministres du gouvernement fédéral ont défendu la décision, affirmant qu’elle était nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques de l’Allemagne. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a critiqué cette décision du gouvernement, avertissant que Poutine y verrait un signe de faiblesse.

Hillier a déclaré qu’après que la Russie a envahi et annexé la péninsule de Crimée depuis l’Ukraine en 2014, les alliés de l’OTAN n’ont pas réussi à maintenir la pression des sanctions sur la Russie. Il a dit qu’il craignait que quelque chose de similaire n’arrive aux sanctions imposées à la Russie actuellement.

“Je crains que la turbine ne soit la décision qui commence à se produire maintenant”, a déclaré Hillier.

Hillier a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse pour discuter de son nouveau rôle de président du Conseil consultatif stratégique du Congrès mondial ukrainien.

Le conseil comprend également deux anciens généraux américains de haut niveau – Clark, un ancien commandant suprême allié de l’OTAN en Europe, et Petraeus, qui a commandé les forces américaines en Afghanistan et a été brièvement directeur de la CIA. Le conseil conseillera l’organisation ukrainienne internationale de défense des intérêts sur l’achat et la livraison de kits militaires à l’armée ukrainienne.

Hillier a déclaré que sa position sur la décision du gouvernement canadien concernant les turbines était “un peu plus dure” que celles exprimées par Clark et Petraeus lors de l’événement.

L’OTAN doit préserver son unité face à la Russie : les ex-généraux

Clark a déclaré que la décision de rendre les turbines était un exemple de la façon dont les sanctions contre la Russie doivent être flexibles.

“Vous devez avoir de la résilience, vous devez vous plier mais pas casser”, a déclaré Clark. “Cela nécessite l’art de la diplomatie et du compromis.”

Mais Clark a critiqué la décision du gouvernement allemand de “se rapprocher” de la Russie dans les années précédant la guerre en Ukraine en achetant du gaz naturel russe.

Il a ajouté que le débat sur la décision relative aux turbines avait détourné l’attention des gouvernements de ce qu’il considère comme une question plus importante : la guerre sur le terrain en Ukraine.

Petraeus était d’accord avec Clark. Il a déclaré que priver l’Allemagne d’énergie aurait menacé la cohésion de l’approche de l’OTAN vis-à-vis de la Russie.

“Je suis globalement d’accord avec la décision du Canada. C’était une décision très difficile”, a déclaré Petraeus.

L’ancien directeur de la CIA et général de l’armée américaine David Petraeus s’adresse aux médias après une rencontre avec Donald Trump à New York le 28 novembre 2016. Mardi, Petraeus a approuvé la décision du gouvernement canadien d’envoyer des turbines réparées pour le pipeline Nord Stream One à L’Europe . (Lucas Jackson/Reuters)

“Je pense que le Canada a pesé toutes les options, les informations, le pour et le contre, et a finalement pris une décision qui était dans le meilleur intérêt, vraiment, de toutes les personnes impliquées.”

Petraeus a souligné avec optimisme la tendance plus large de l’expansion de l’OTAN et des pays examinant de manière critique leurs relations économiques avec la Russie.

“Je suis très heureux que la direction à suivre soit de continuer à rendre ces sanctions plus difficiles pour la Russie”, a-t-il déclaré.

“Mais il devra y avoir, de temps en temps … des exceptions prudentes à la règle, car vous pourriez perdre cette unité qui est si essentielle à l’avenir.”