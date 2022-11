L’ancien gendarme chargé de protéger Trudeau pourrait avoir divulgué l’horaire du PM: rapport de police

Un ancien membre de l’équipe de sécurité de Justin Trudeau pourrait avoir divulgué l’horaire du premier ministre, selon un document de renseignement déposé avant l’enquête sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence l’hiver dernier.

Un profil de « personne d’intérêt » de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) citant la GRC, un ancien agent de la GRC “aurait divulgué l’emploi du temps du premier ministre il y a quelques mois”. Le document est daté du 30 janvier 2022.

Le document indique que l’individu – dont le nom est expurgé – a démissionné de la GRC en 2021 en réponse au mandat de vaccination du gouvernement fédéral pour la GRC. Le mandat est entré en vigueur le 6 octobre 2021.

Le document – citant à nouveau la GRC – indiquait que l’individu était également un tireur d’élite et un officier du renseignement. Le document n’indiquait pas qui avait reçu les informations divulguées.

“[Redacted] a été très vocal sur les réseaux sociaux dans sa conviction que les mandats de vaccination sont en violation de la Constitution canadienne », indique le document.

L’enquête de la Commission d’urgence sur l’ordre public tient des audiences à Ottawa pour enquêter sur la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à une manifestation anti-vaccin qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant des semaines l’hiver dernier.

Le profil indique que l’ancien officier de la GRC est impliqué dans le groupe “Mounties For Freedom”, composé d’actuels et d’anciens gendarmes qui s’opposent aux mesures de santé publique COVID-19.

Bien que l’individu ne soit pas nommé, sa photo expurgée provient d’une entrevue YouTube avec Daniel Bulford, un ancien officier de la GRC dont les antécédents professionnels et les activités post-GRC correspondent au profil.

Dans cette interview, publiée le 9 novembre 2021, Bulford a déclaré à l’ancienne professeure de philosophie Julie Ponesse qu’il était devenu désillusionné par la police protectrice – et que la politique de Trudeau avait contribué à sa désillusion.

“J’admets que je pense que cela a fait une différence qui était au pouvoir. Je pense que oui”, a déclaré Bulford dans la vidéo.

“Ce n’est pas que je me fiche de sa sécurité. C’est juste que je savais que mon cœur n’y était plus vraiment et je me mentais si je restais dans ce rôle.”

Bulford a déclaré qu’il était en congé depuis l’entrée en vigueur du mandat, mais a ajouté qu’il était toujours techniquement employé par la GRC.

Le profil de la personne d’intérêt indique que l’officier de la GRC qui a divulgué l’emploi du temps du Premier ministre était “le” responsable “autoproclamé du poste de commandement de Freedom Convoy 2022”.

Bulford n’a pas répondu à une demande de commentaire de CBC News. Il a déclaré au Globe and Mail la semaine dernière qu’il n’a jamais révélé d’informations sensibles ou d’artisanat qui seraient protégés en vertu de la loi sur la sécurité de l’information.

Le Prime Minister Protection Detail (PMPD), une unité de la GRC, est chargé de protéger les premiers ministres et leurs familles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le premier ministre Justin Trudeau, à l’arrière gauche, est entouré de son équipe de sécurité alors qu’il salue les gens dans la foule lors d’une visite aux célébrations de la Journée de la Colombie-Britannique à Penticton, en Colombie-Britannique, le 6 août 2018. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

La GRC n’a pas répondu aux questions de CBC sur les raisons pour lesquelles elle soupçonne qu’un ancien officier a divulgué l’horaire, quand l’horaire a été divulgué et à qui.

Un porte-parole du Cabinet du Premier ministre (PMO) a déclaré dans un e-mail que le PMO n’était “pas en mesure de commenter les questions de sécurité”.

Trudeau a adopté un certain nombre de mesures de sécurité notables pendant son mandat de premier ministre. Il a annulé un rassemblement et a porté un gilet de protection.

Trudeau s’est également fait jeter du gravier alors qu’il montait à bord d’un autobus à London, en Ontario, l’année dernière pendant la campagne électorale fédérale. La police a accusé Shane Marshall de St. Thomas, en Ontario. d’agression avec une arme mortelle en relation avec cet incident.

Bulford devrait témoigner vendredi lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence.

La fuite est troublante, disent les experts en sécurité

Wesley Wark, chercheur principal au Center for International Governance Innovation, spécialisé dans la sécurité et le renseignement, a déclaré que la fuite présumée était troublante.

“Le premier ministre doit faire confiance à la section de la police de protection de la GRC non seulement pour le protéger, mais aussi pour assurer la sécurité des informations sur ses mouvements”, a déclaré Wark à CBC News.

Les fuites d’informations aussi sensibles pourraient également affecter la réputation de sécurité du Canada parmi d’autres pays, a déclaré Wark.

“Les États sont à juste titre préoccupés par la réputation qu’ils peuvent avoir de protéger les secrets, et cela concerne les secrets du renseignement, et cela concerne les secrets, par exemple, autour de leur capacité à protéger les VIP”, a-t-il déclaré.

« Pour un pays comme le Canada qui se targue de son engagement international et des divers rôles qu’il joue au sein de la communauté internationale, il veut pouvoir accueillir, et bien sûr protéger, des chefs d’État, par exemple, ou des ministres clés qui pourraient être en visite à Ottawa ou ailleurs au Canada, contre toute menace à la sécurité. »

L’expert en renseignement de sécurité Wesley Wark au Pavillon des sciences sociales de l’Université d’Ottawa le 14 mai 2013. Wark a déclaré qu’une fuite d’informations de sécurité sensibles pourrait affecter la réputation internationale du Canada. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Pierre-Yves Bourduas, un ancien sous-commissaire de la GRC, a déclaré que le profil n’indique pas que plus d’une personne pourrait avoir été impliquée dans la fuite d’informations sensibles. Il a ajouté que le profil ne cite qu’une seule fuite potentielle qui se serait produite des mois avant la rédaction du profil.

“Il ne semble pas y avoir d’informations récentes qui [has been] reçu du service de sécurité du Premier ministre », a déclaré Bourduas.

Bourduas a déclaré qu’il convient également de noter que le profil décrit l’individu comme “apparemment coopératif et ouvert avec des intentions pacifiques”.

Mais Bourduas a déclaré qu’une fuite d’informations sensibles serait toujours alarmante – et potentiellement dangereuse pour les officiers chargés de protéger le Premier ministre.

“Il faudrait vraiment creuser profondément et essayer de déterminer quelle est la source de cette fuite particulière”, a déclaré Bourduas.