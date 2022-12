L’ancien gardien des Canucks Roberto Luongo sera intronisé au Ring of Honor de l’équipe

L’ancien gardien de but des Canucks de Vancouver, Roberto Luongo, sera intronisé au Ring of Honor de l’équipe la saison prochaine, a annoncé le club mercredi.

Luongo a passé huit saisons (2006-2014) à enfiler un chandail des Canucks, établissant plusieurs records de franchise et aidant à mener l’équipe à une participation à la Coupe Stanley en 2010-11.

Le natif de Montréal est le leader de la franchise pour les victoires (252) et les blanchissages (38). Il est également en tête de liste pour le pourcentage d’arrêts (0,919) et la moyenne de buts alloués (2,36) parmi ceux qui ont joué au moins 100 matchs.

“Nous sommes fiers d’accueillir Roberto sur la prestigieuse liste des intronisés au Ring of Honor des Canucks”, a déclaré le président de l’équipe, Jim Rutherford, dans un communiqué. “Roberto a connu plusieurs de ses moments forts en tant que Canuck de Vancouver et est considéré à juste titre comme l’un des meilleurs gardiens de but que notre jeu ait jamais vu grâce à ces moments.

“Il était un compétiteur féroce et un leader formidable pour cette équipe, et nous sommes honorés de pouvoir reconnaître ses contributions à cette organisation et à cette ville.”

L’homme de 43 ans a joué 20 ans dans la LNH avant d’annoncer sa retraite après la saison 2018-2019.

Il a été repêché au quatrième rang du repêchage de 1997 par les Islanders de New York où il a passé son année recrue (1999-2000) avant de se diriger vers les Panthers de la Floride de 2000 à 2005. Il a disputé les cinq dernières saisons de sa carrière avec les Panthers.

Luongo a également mené le Canada à deux médailles d’or olympiques en 2010 et 2014.

Canucks de Vancouver de la LNH