L’ancien gardien de Manchester City, Shay Given, dit que la médaille majeure de la FFT « ne veut pas dire grand-chose »

Shay Given a remporté la FA Cup avec Manchester City en 2011 – mais ce triomphe n’était pas si significatif pour l’ancien gardien de la République d’Irlande.

Parler à QuatreQuatreDeux pour le dernier numéro du magazine, Given revient sur son rôle dans la première victoire d’un trophée majeur de City depuis 35 ans.

Ou, comme l’explique l’ancien homme de Newcastle et d’Aston Villa, son manque de rôle dans ce succès particulier…

Given n’a joué que quatre fois au cours de la campagne 2010/11 – qui s’est avérée être sa dernière à City – avec le manager Roberto Mancini favorisant Joe Hart entre les bâtons.

Il n’a pas joué du tout lors de la victoire de la FA Cup et, comme il le raconte FFTle seul trophée majeur de sa carrière n’était pas ce qu’il aurait pu être.

« Pour être honnête, cette médaille ne signifie pas grand-chose », concède Given, « parce que je n’ai pas vraiment contribué. Mais je faisais partie du groupe et – après avoir enduré le chagrin de perdre les finales de coupe à Newcastle dans le passé [the 1998 FA Cup final] – J’ai apprécié l’émotion de tous mes coéquipiers gagnant ce jour-là. »

Given a regardé depuis le banc le but de Yaya Touré qui a permis à Man City de battre Stoke City 1-0 à Wembley pour remporter son premier titre après la prise de contrôle en 2008 par Sheikh Mansour.

Il quitte le club cet été-là et signe pour Aston Villa – où il deviendra plus tard directeur adjoint – avant de terminer sa carrière à Stoke City.

Le total de 451 apparitions de Given en Premier League reste un record pour un joueur irlandais dans la compétition.

