L’ancien gardien de l’Inter s’apprête à prendre sa retraite et est pressenti pour un nouveau rôle

Samir Handanovic, ancien gardien et capitaine de l’Inter, a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel. Il a également hâte de retourner dans son ancien club, mais cette fois à un titre plus administratif.

Les Nerazzurri ont libéré le joueur de 39 ans après la fin de la saison 2022-23 en raison de l’expiration de son contrat. Le Slovène a cherché d’autres opportunités de jeu mais n’a rien trouvé qui le satisfasse.

Seule la Lazio parmi les clubs de Serie A avait des liens avec le gardien de but. Ce n’était que dans un rôle de remplaçant pour Ivan Provedel. Son poids et celui d’Hugo Lloris ont été vérifiés par les Biancocelesti pendant un certain temps. La Lazio a choisi Luigi Sepe, un prêteur de Salernitana, comme alternative à Ivan Provedel.

Handanovic laisse un héritage à l’Inter après sa retraite

Handanovic a joué plus de matchs que tout autre gardien de but dans l’histoire de l’Inter et occupe la 10e place de tous les temps. Le vétéran a passé 11 ans avec les Nerazzurri, au cours desquels il a disputé 455 apparitions au total (dont 380 en Serie A). Au cours de cette période, il a remporté un titre de Serie A et deux titres de Coppa Italia.

Le gardien slovène a assumé le rôle de capitaine de l’équipe des géants italiens en février 2019 en remplacement de Mauro Icardi. Depuis, Handanovic est capitaine du club des Noirs et des Bleus, poste qu’il a conservé jusqu’à son départ.

Un nouveau rôle de soutien pour le gardien de but

Cependant, il est peu probable que ce soit le dernier chapitre de leur relation. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’équipe de Giuseppe Meazza pourrait accueillir Handanovic à bras ouverts après sa retraite.

Il travaillera avec l’équipe de Simone Inzaghi en tant que collaborateur technique, comme le rapporte le journal Il Giornale. Grâce à sa richesse d’expertise, il gardera un œil attentif sur les gardiens de l’Inter et les futurs transferts pour guider la première équipe existante.

PHOTO : IMAGO & aal.photo