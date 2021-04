L’ancien gardien de LAFC Vermeer s’approche d’un accord avec le FC Cincinnati

Le gardien néerlandais Kenneth Vermeer est en pourparlers avec le FC Cincinnati et devrait signer avec le club en tant qu’agent libre, ont déclaré des sources à ESPN.

Vermeer, 35 ans, a passé la saison 2020 avec LAFC et est resté avec le club pendant la pré-saison jusqu’à la résiliation de son contrat le 16 avril, la veille de l’ouverture de la saison du club. En huit départs en Major League Soccer l’année dernière, Vermeer a compilé un record de 2-3-3, tout en partageant le temps avec Pablo Sisniega. Il a également commencé les cinq matches de LAFC en Ligue des champions de la CONCACAF, y compris la finale.

Avant d’arriver en MLS, Vermeer a eu une carrière de 15 ans dans son pays d’origine au cours de laquelle il est apparu plus de 100 fois pour l’Ajax Amsterdam et Feyenoord. Il a reçu cinq sélections de l’équipe nationale des Pays-Bas.

Vermeer ajouterait une présence vétéran dans une position de besoin pour Cincinnati, et se relierait à nouveau avec l’entraîneur FCC Jaap Stam, son coéquipier à l’Ajax en 2006-07.

Depuis le début de la MLS en 2019, Cincinnati n’a pas eu de stabilité dans les buts puisque Spencer Richey et Przemyslaw Tyton ont tous deux fait plus de 10 apparitions au cours de chacune des deux dernières saisons. La signature de l’intersaison Cody Cropper a débuté lors de la défaite 5-0 de la semaine dernière contre le NYCFC et Tyton, qui avait lutté contre une blessure au fléchisseur de la hanche, a débuté dans un match nul 2-2 avec Nashville lors de l’ouverture de la saison.