L’ancien gardien de but de l’AFC de Rochdale a « violé et agressé sexuellement six filles mineures d’à peine sept ans », a déclaré le tribunal

Un footballeur a violé et agressé sexuellement six filles mineures de sept ans et une femme sur une période de cinq ans, a déclaré un tribunal.

L’ancien gardien de but du Rochdale AFC Johnathon Diba Musangu, 23 ans, a nié 13 infractions au Lowry Nightingale Court, à Salford, dans le Grand Manchester.

L’ancien footballeur Johnathon Diba Musangu, 23 ans, a nié 13 infractions concernant des abus sexuels sur six filles mineures et une femme sur une période de cinq ans Crédit : MEN Media

Il a nié trois chefs de viol sur un enfant de moins de 13 ans, trois chefs de viol, deux chefs d’agression sexuelle sur un enfant de moins de 13 ans, deux chefs d’incitation d’un enfant à se livrer à une activité sexuelle et trois chefs d’activité sexuelle avec un enfant.

Mais le sportif en disgrâce a plaidé coupable à une autre accusation d’incitation d’un enfant à se livrer à des activités sexuelles.

L’avocat de l’accusation Mark Monaghan a expliqué au jury comment sa plus jeune victime présumée, maltraitée entre sept et huit ans, avait été violée à trois reprises.

La jeune fille, qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques, a affirmé à d’autres occasions qu’elle avait été touchée de manière inappropriée et qu’elle avait montré une vidéo pornographique de Diba Musangu.

L’avocat de la défense de Diba Musangu, David Livingstone Bruce, a déclaré que la défense était qu’aucun de ces incidents ne s’était produit.

Une autre victime aurait été violée par l’ex-gardien de but alors qu’elle avait 14 ans – mais la défense a affirmé que Diba Musangu était également mineur à l’époque et a suggéré que la rencontre avait été provoquée par la jeune fille.

Diba Musangu a plaidé coupable à un chef d’accusation d’incitation d’un enfant à se livrer à des activités sexuelles Crédit: Manchester Evening News

Deux des accusations concernent des sœurs – une âgée de 11 ou 12 ans au moment de l’infraction présumée et l’autre de deux ans plus jeune.

M. Monaghan a déclaré au jury que Diba Musangu aurait attrapé la fille plus âgée par les hanches de manière sexuelle et aurait fait une demande sexuelle à la jeune fille.

Sa cinquième victime présumée avait 12 ans lorsqu’elle a été violée par Diba Musangu, a déclaré M. Monaghan, après lui avoir demandé un massage des jambes avant de s’imposer à elle.

La jeune femme de 23 ans aurait pris des photos du jeune et menacé de montrer aux gens si elle révélait ce qu’il avait fait.

Les trois chefs d’accusation d’activité sexuelle avec un enfant concernent une sixième fille, âgée de 13 à 15 ans.

« SI *** ING VOUS A DIT NON ET QUE VOUS N’AVEZ PAS ÉCOUTÉ »

Elle avait 13 ans lorsque Diba Musangu lui a demandé de lui envoyer une vidéo d’elle en train de sucer son pouce, a indiqué l’accusation.

Il l’a ensuite invitée chez lui plus tard dans la nuit, a ouvert la porte seins nus et a dit à l’adolescente : « Vous savez pourquoi vous êtes ici », a-t-on dit au jury de huit femmes et quatre hommes.

Elle est partie après s’être sentie mal à l’aise, mais des mois plus tard, elle a demandé ce qu’il avait voulu dire par sa remarque – à laquelle il aurait répondu : « Mauvaises intentions ».

À 14 ans, la jeune fille aurait joué à un jeu de style ose par SMS avec Diba Musangu, où il la défiait de prendre une « pose sexy ».

Diba Musangu a plaidé coupable à un chef d’accusation d’incitation d’un enfant à se livrer à des activités sexuelles en rapport avec cet incident.

L’année suivante, il a essayé d’avoir des relations sexuelles avec elle à trois reprises et elle a commis un acte sexuel avec lui à une autre occasion, mais n’a pas aimé, a déclaré le tribunal.

L’avocat de l’accusation a déclaré que cette allégation était étayée par des messages texte.

Il a affirmé que ses accusateurs avaient « mis leurs têtes ensemble pour essayer de semer le trouble » Crédit : MEN Media

La défense a encouragé le jury à se concentrer plutôt sur l’âge de cette victime présumée au moment des tentatives sexuelles présumées, mais a suggéré que l’acte sexuel n’avait pas eu lieu.

Le dernier chef d’inculpation concerne le viol présumé d’une femme de 19 ans, qui a prétendu être enceinte pour tenter d’obtenir des aveux de Diba Musangu.

Dans des SMS avec l’accusé, la victime a écrit: « Je vous ai dit non et vous n’avez pas écouté », a déclaré M. Monaghan.

Il a ensuite expliqué que Diba Musangu n’avait fait référence à aucun manque de consentement à aucun moment de la conversation.

Le joueur de 23 ans se serait vanté d’être « en train de monter » après avoir récemment signé avec un club et a déclaré à la police que ses accusateurs avaient « réconcilié leurs idées pour faire de fausses allégations pour causer des problèmes ».

« L’accusation dit qu’il y a toutes ces allégations de témoins, qui disent tous que l’accusé leur a fait des choses criminelles », a déclaré M. Monaghan.

« L’accusation dit que ce n’est pas à cause de la collusion ou de la concertation, mais plutôt que l’accusé a fait tellement de choses sexuelles qu’en fait ce qui s’est passé, c’est qu’il est devenu le sujet de son propre petit mouvement » Me Too « . »

Lors d’entretiens avec la police, le footballeur, qui a travaillé au FC United, à Ashton United et au Mossley AFC, a qualifié les allégations de « poubelles » et a affirmé « qu’il y a un groupe de personnes qui sont contre sa famille », a déclaré le tribunal.

M. Bruce avait exhorté le jury dans un bref discours d’ouverture à considérer que six des sept victimes présumées avaient signalé les incidents à la police à quelques semaines d’intervalle – certains le faisant des années après qu’ils auraient eu lieu.

« Je vous demande de vous retenir jusqu’à ce que vous ayez vu et entendu toutes les preuves dans leur contexte », a-t-il déclaré.

Le procès a été ajourné au lendemain et se poursuit.