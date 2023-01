L’ancien gardien de but de Chelsea, Lenny Pidgeley, a tenté de jouer pendant la dépression jusqu’à ce que quelqu’un d’autre annonce sa retraite

Lenny Pidgeley est passé par l’académie des jeunes de Chelsea et a fait deux apparitions en équipe première pour le club, avant de passer à d’autres équipes telles que Watford, Millwall, Exeter City et Newport County au cours de sa carrière.

Gardien de but de métier, Pidgeley a passé la majorité de ses journées de jeu dans les parties inférieures de la Ligue de football, avant de se rendre à la conférence de l’époque avec Newport en 2012.

Après trois ans au club, cependant, et l’ancien gardien de but de Chelsea – avec qui John Terry avait fait tout son possible pour offrir une médaille de Premier League pour la saison 2004/05 – s’est retrouvé dans des équipes semi-professionnelles plus bas dans la pyramide.

Pendant tout ce temps, cependant, Pidgeley a joué avec la dépression, quelque chose qu’il a essayé de gérer dans chacun des clubs où il est allé. S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeux, Pidgeley explique à quoi il a dû faire face au cours de sa carrière.

“J’avais continué à jouer au football semi-professionnel avec des équipes telles que Leatherhead et Hastings United jusqu’à ce que je me retrouve à Farnborough – idéal, car ce n’était pas du tout loin de chez moi”, explique Pidgeley à FFT.

“Je jouais des matchs de temps en temps, mais je ne l’appréciais pas vraiment. À ce moment-là, j’avais réussi à me sevrer des antidépresseurs car je ne voulais pas en devenir dépendant, mais j’étais capable de contrôler mes sentiments un un peu mieux. Je travaillais comme ouvrier pendant la journée, et un week-end, j’ai été brisé et je pouvais dire que j’étais sur le point d’avoir une période difficile.

En effet, en mai 2018, il a rejoint l’équipe de Farnborough de la Southern Football League. Cependant, à peine trois mois plus tard, en septembre, le club a annoncé que Pidgeley avait pris sa retraite en raison de problèmes de santé mentale, ce qu’il n’avait pas l’intention de faire lui-même.

“J’ai téléphoné au manager de Farnborough, disant que je ne pourrais pas jouer à un match du soir où j’aurais dû conduire pendant plus de deux heures pour y arriver. Je connaissais mon corps. Je n’avais ni dormi ni mangé correctement, et j’étais aussi blanche qu’un fantôme lorsque la dépression a commencé à s’installer.

“Mes paumes étaient en sueur, mon cœur battait la chamade et l’idée même de quitter mon appartement m’était étrangère. Si ma petite amie m’avait demandé de faire un saut sur la route pour prendre un plat chinois à emporter, je n’aurais pas fait, encore moins conduire à Lewes pour jouer dans le but pendant 90 minutes.

“Après avoir parlé au manager, on m’a dit que l’autre gardien de Farnborough était également indisponible et que je devais jouer. Il a essayé de ne me donner aucune option. Mes tentatives pour m’expliquer ne lui parvenaient pas. Je lui ai dit que c’était Ce n’était pas simplement une phase – j’en avais complètement marre du football et j’allais m’arrêter là.”

Pidgeley explique comment se confier aux managers des clubs précédents se terminerait toujours par du soutien et de l’empathie. À Farnborough, cependant, il n’a rien reçu de semblable.

“Sa réaction n’aurait pas pu être plus opposée aux réactions des précédents patrons à qui je m’étais confiée, alors j’ai raccroché avant de me mettre trop en colère.

“Farnborough a perdu cette égalité de la FA Cup aux tirs au but avec un joueur de champ dans le but, mais avant le match, ils ont posté ceci sur leur site Web : ‘Lenny Pidgeley nous a informés qu’en raison d’une “condition médicale personnelle importante à long terme”, il prend sa retraite. football avec effet immédiat. C’est la première fois que quelqu’un au club était au courant de la condition, et bien que le moment soit choquant, nous souhaitons à Lenny et à sa famille tout le meilleur pour sa retraite.

“C’était dégoûtant.”

Alors que Farnborough a reçu beaucoup de contrecoups pour avoir annoncé à la fois la retraite de Pidgeley et ses problèmes de santé mentale, l’ancien gardien de but de Chelsea explique comment le club a pris la décision pour lui de prendre sa retraite, plutôt que de lui laisser le choix.

“Le manager m’avait fait sentir si petit et avait suggéré que tout était de ma faute s’ils perdaient, parce que je ne pouvais pas jouer. Ce n’était pas à lui d’annoncer ma retraite comme ça – il a complètement volé mon moment, quelque chose que tout professionnel a le droit de dire au monde quand il le veut.

“Cela aurait pu faire basculer quelqu’un d’autre, mais heureusement pour moi, j’avais les mécanismes d’adaptation en place pour le mettre de côté. Le manager a reçu un gros contrecoup après cette déclaration – que le club a finalement supprimée – et j’ai reçu beaucoup de soutien en ligne, mais encore une fois, cela a illustré la façon dont certaines personnes perçoivent la santé mentale et la dépression.”

S’ouvrant sur les problèmes d’anxiété qui ont mis fin à sa carrière, Pidgeley explique ce qu’il a dû gérer dans sa tête au quotidien.

“Les gens n’auraient pas pensé que quelque chose n’allait pas dans ma vie”, dit-il. “Mais c’est l’un des aspects les plus difficiles de la dépression. C’est ce qu’on appelle un tueur silencieux pour une raison.

“Au pire, je ne pouvais pas quitter ma chambre. Je serais paralysé par l’anxiété et la peur, même si le côté logique de mon cerveau me disait que j’étais ridicule. Cela pouvait être la plus petite des choses, comme regarder par la fenêtre et voyant une énorme rafale de vent, et je commençais à paniquer.

“J’ai de la sympathie pour ceux qui ne comprennent pas, car à moins de l’avoir vécu, c’est assez difficile à expliquer. Je ne voulais rien faire. Ce n’était pas que je ne voulais pas vivre, mais je Je ne pouvais pas supporter de me réveiller chaque matin et d’essayer de passer la journée. C’était si grave, et cela a conduit à des pensées suicidaires.

Lenny Pidgeley sur le devant de la remontée du trophée de Chelsea en Premier League en 2004/05 (Crédit image : Getty Images)

Pidgeley ajoute : “Ma partie préférée de la journée était d’aller au lit et de commencer à me sentir fatigué. Sinon, ma tête tournerait le reste de la journée et je penserais aux choses les plus ridicules. Tout pourrait me déclencher avoir des crises d’anxiété et de panique.”

Aujourd’hui âgé de 38 ans et paysagiste, il décrit à FFT ce qu’il a ressenti lorsqu’il a arrêté de jouer au football en 2018 et les difficultés que la retraite a achetées.

“Quand j’ai arrêté de jouer au football, ma consommation d’alcool a empiré à cause de la façon dont ma vie sociale a changé. Il y a beaucoup plus de sorties maintenant, plutôt que de vivre la vie d’un footballeur.

“Il y avait une structure que je devais suivre ; maintenant je dirige ma propre entreprise d’aménagement paysager et tout est à mon rythme. Il n’y a pas besoin d’avoir beaucoup d’excuse pour aller boire une pinte après le travail. Mais une pinte peut mener à deux, deux à cinq, et la prochaine chose que vous savez que vous avez eu 10. »

Cependant, des personnes du football ont offert leur soutien à Pidgeley dans l’intervalle, tandis que les mécanismes d’adaptation susmentionnés dont il a parlé lui permettent de mener une vie plus gérée.

“Le présentateur de Sky Sports, Rob Wotton, m’a contacté, tout comme Chris Kirkland, l’ancien gardien de but de Liverpool, Wigan et Sheffield Wednesday. Tous deux ont été extrêmement généreux de leur temps. Rob est un conseiller et m’a emmené pour des séances où nous discutons. C’est aussi un grand fan de Chelsea, donc nous ne manquons jamais de sujets pour briser la glace.

« Chance sportive [a sports mental health charity set up by Tony Adams] ont également été en contact, m’offrant un cours de réadaptation de 28 jours si je touchais à nouveau le fond. C’est incroyable d’avoir ce réseau de soutien, car je me sens responsable de ne laisser tomber aucun d’entre eux. Je peux cocher chaque semaine en sachant que je n’ai pas bu, et je suis capable de mieux gérer ma santé mentale. Il y avait de nombreuses chances pour moi d’avoir sombré dans une dépression plus profonde au cours des dernières années, surtout après avoir perdu mon père à cause d’un cancer, mais sans toutes les pressions du football dans ma vie, j’ai trouvé plus facile de trouver un équilibre.

“Je suis en contrôle maintenant. Je suis très fier de ma carrière. Il est tentant de se demander à quel point cela aurait pu être différent si je n’avais pas été l’un des milliers de personnes souffrant de dépression, mais je suis là où je suis et je Je trouve la paix. Après tout, peu de fans de football grandissent pour soulever le titre de Premier League pour leur club d’enfance 10 minutes après avoir fait leurs débuts.