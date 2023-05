L’ancien gardien de but de Bundesliga favori pour le poste de directeur sportif de Liverpool: rapport

Jorg Schmadtke est le principal candidat pour prendre la direction sportive de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet)selon les rapports.

Les Reds sont à la recherche d’un successeur à Julian Ward, qui quitte le club à la fin de la saison – avec le directeur de la recherche Ian Graham.

Par BUT (s’ouvre dans un nouvel onglet)les pourparlers avec Schmadtke – qui a quitté son poste de directeur général de Wolfsburg en février – ont atteint un stade avancé, bien qu’aucun accord n’ait été finalisé.

On pense que Schmadtke, 59 ans, a déjà une relation solide avec son compatriote Jurgen Klopp – qui doit célébrer huit ans à la tête d’Anfield en octobre.

Schmadtke a une riche expérience de cadre dans le football allemand (Crédit image : Maja Hitij/Getty Images)

Gardien de Fortuna Düsseldorf et Fribourg dans les années 80 et 90, Schmadtke a occupé des postes de direction dans plusieurs clubs allemands depuis qu’il a raccroché ses crampons – à commencer par Aix-la-Chapelle en 2001, avant de passer à Hanovre et Cologne.

Quand Le télégraphe (s’ouvre dans un nouvel onglet) a annoncé samedi l’approche de Liverpool pour Schmadtke, le rapport a détaillé son « style franc » et son « sens de l’humour robuste ».

Schmadtke a admis qu’il avait eu des relations difficiles avec certains managers dans le passé – bien qu’il semble se considérer comme un personnage assez aimable. S’exprimant après avoir quitté Wolfsburg, il dit Botteur (s’ouvre dans un nouvel onglet):

« Il y a des choses techniques – c’est à propos du travail – et il y a des choses en dehors du travail avec lesquelles je n’ai pas de problème.

« Il y a même des gens qui veulent me revoir et prendre un café ou une bière avec moi. Je ne suis pas aussi gros que vous ne le pensez. »