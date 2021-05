L’ancien gardien d’Arsenal Jens Lehmann renvoyé par Hertha Berlin à la suite d’un message texte «  Token Black Guy  » à propos d’un expert de la télévision

Lehmann, 51 ans, qui représentait le club entre 2003 et 2008 et a été expulsé lors de la finale de la Ligue des champions 2006 contre Barcelone, s’est excusé auprès de l’ancien pro Aogo après lui avoir apparemment envoyé le message offensif par erreur.

Aogo, qui travaille comme expert pour Sky, a publié une capture d’écran du message texte sur son profil de réseau social, en disant: « Wow, tu es sérieux? Le message n’était probablement pas pour moi. «

Lehmann a tenté de clarifier ses intentions en ligne, décrivant Aogo comme « Très informé » et quelqu’un qui a contribué à augmenter le « quota« .

Jens Lehmann a été limogé du conseil d’administration de Hertha Berlin après avoir accidentellement envoyé un message à l’expert de Sky Sport Dennis Aogo: «Dennis est-il réellement votre quotenschwarzer (token black guy)?» Aogo sur Instagram: «Wow, êtes-vous sérieux? Ce message ne m’était probablement pas destiné. » pic.twitter.com/CLUMckFTBC – afcstuff (@afcstuff) 5 mai 2021

Les excuses hâtives de Lehmann semblent avoir peu fait pour apaiser les patrons de Hertha Berlin – le club où il travaille dans un rôle de conseiller après avoir commencé sa carrière de joueur là-bas en 1987 – après avoir publié une déclaration disant qu’il avait été brusquement démis de ses fonctions. .

« Le contrat de Jens Lehmann sera résilié avec effet immédiat. Cela signifie également que son mandat au conseil de surveillance ne s’appliquera plus», ont-ils déclaré à la publication allemande Die Welt.

« Nous le regrettons personnellement mais [the remarks are] non compatible avec les principes de Tennor et [investor] Lars Windhorst, surtout dans le contexte où nous avons de nombreuses personnes de couleur comme employés. «

Werner Gegenbauer, le président de la relégation menacée du côté de la Bundesliga, a également critiqué les commentaires de Lehmann et a déclaré qu’ils ne reflétaient pas la culture du club.

ℹ️ Président du club Werner #Gegenbauer au #Lehmann: « De telles déclarations ne sont en aucun cas représentatives des valeurs défendues par Hertha BSC. Nous nous éloignons de toutes les formes de racisme et saluons l’action menée par TENNOR Holding. » pic.twitter.com/1fG5XxC7H4 – Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 5 mai 2021

« De telles déclarations ne correspondent en aucun cas aux valeurs que Hertha Berlin défend et défend activement. Hertha BSC se démarque de toute forme de racisme, » il a dit.

Les commentaires de Lehmann n’auraient pas pu être plus intempestifs, moins d’un mois après que le club ait limogé l’entraîneur des gardiens de but Zsolt Petry après avoir fait des commentaires perçus comme anti-gay et racistes.

Dans ces commentaires, Petry a fustigé son compatriote hongrois et gardien de but RB Leipzig Peter Gulacsi, qu’il a affirmé « soutenu les homosexuels, les travestis et les personnes d’autres identité « , ajoutant qu’il pourrait »Je ne comprends pas comment l’Europe pourrait moralement sombrer aussi bas qu’elle l’a fait actuellement.

« Les libéraux font exploser leurs opinions. Si vous n’aimez pas la migration parce que de nombreux criminels envahissent l’Europe, ils vous accusent d’être raciste. «

Après son limogeage, Petry a annoncé qu’il « profondément regretté » ses commentaires.