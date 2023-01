L’ancien “Galactico” du Real Madrid annonce sa retraite

Gareth Bale était autrefois le footballeur le plus cher de l’histoire

L’ancienne star du Real Madrid et de Tottenham Hotspur, Gareth Bale, a confirmé sa retraite du football à l’âge de 33 ans.

Le Gallois, qui est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football lorsqu’il a déménagé au Real Madrid en 2013, a été vu plus récemment sur la scène mondiale au Qatar, où il a été capitaine du Pays de Galles dans leur tentative infructueuse de sortir du groupe B à la Coupe du monde de football. . Il a marqué le seul but de son équipe du tournoi sur penalty contre les États-Unis.

Il avait récemment représenté l’équipe de la Major League Soccer Los Angeles FC, mais n’a fait que 13 apparitions depuis la signature d’un contrat de 12 mois en juin.

“Après un examen attentif et réfléchi, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et international“, a écrit Bale dans un communiqué sur les réseaux sociaux lundi.

“Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j’aime. Cela m’a vraiment donné certains des meilleurs moments de ma vie. Le plus haut des sommets sur 17 saisons, qui sera impossible à reproduire, peu importe ce que le prochain chapitre me réserve.

“A mes anciens clubs, Southampton, Tottenham, le Real Madrid et enfin LAFC. Tous mes anciens managers et entraîneurs, le personnel des coulisses, mes coéquipiers, tous les fans dévoués, mes agents, mes incroyables amis et ma famille, l’impact que vous avez eu est incommensurable.

“Je passe avec anticipation à la prochaine étape de ma vie. Une période de changement et de transition, l’occasion d’une nouvelle aventure…”

Il est né pour jouer pour les Spurs 💙 pic.twitter.com/pEzgUiyUXn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 9 janvier 2023

Quelle année. 🏆 Profitez du prochain chapitre. pic.twitter.com/PNVkcTEB8r – LAFC (@LAFC) 9 janvier 2023

Bale, né à Cardiff, a fait irruption dans l’équipe de Southampton en 2006 avant d’être transféré à Tottenham Hotspur en 2007. Il s’est fait connaître à White Hart Lane, devenant l’un des ailiers les mieux notés au monde, ce qui a incité le Real Madrid à l’ajouter à son “Galactico”. ‘ se classe en 2013.

C’est en Espagne que Bale remportera cinq incroyables couronnes de la Ligue des champions, ainsi que trois titres de la Liga. Son séjour dans la capitale espagnole restera peut-être dans les mémoires pour son superbe coup de tête contre Liverpool lors de la finale de l’UEFA Champions League 2017-18.

Sur la scène internationale, Bale a remporté un record de 111 sélections pour le Pays de Galles – en plus de marquer plus de buts que n’importe quel international gallois avant lui, 44.

Il a joué un rôle crucial dans le parcours du Pays de Galles vers les demi-finales de l’Euro 2016, en plus d’être un membre clé de l’équipe nationale qui s’est qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, devenant le premier joueur à être capitaine du Pays de Galles dans le tournoi depuis 1958.