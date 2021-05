L’ancien footballeur médaillé d’or de l’Asiad Fortunato Franco décède

Fortunato Franco, l’un des piliers de la dernière équipe de football indienne aux Jeux asiatiques en 1962, est décédé lundi. Il avait 84 ans. L’AIFF a confirmé la nouvelle de sa mort mais n’a pas précisé la cause de son décès.

Franco laisse dans le deuil sa femme, son fils et sa fille.

L’un des meilleurs joueurs de milieu de terrain de l’Inde (demi-arrière selon le langage des années 1960), Franco faisait partie de l’âge d’or du football indien entre 1960 et 1964.

Il faisait partie de l’équipe olympique de Rome en 1960, mais n’a pas obtenu de match, mais faisait partie intégrante de l’équipe médaillée d’or de l’Asiad en 1962 à Jakarta.

Il a fait 26 apparitions pour l’Inde, y compris la Coupe d’Asie de 1962, où l’Inde a terminé deuxième, et les équipes médaillées d’argent et de bronze de 1964 et de la Coupe Merdeka 1965.

Mais sa meilleure performance a été lors des Jeux asiatiques de 1962 où le football indien a connu sa meilleure heure en battant la Corée du Sud 2-1 en finale à Jakarta, regardée par 100 000 personnes.

Alors que le quatuor le plus illustre de PK Banerjee, Chuni Goswami, Tulsidas Balaram et Jarnail Singh occupait la vedette, Franco resterait à jamais dans les mémoires pour avoir fourni l’aide qui a permis à Jarnail de faire signe au vainqueur.

Au niveau national, Franco, un Goan, a joué ses meilleures années pour le puissant Tata Football Club de Mumbai. En fait, il a travaillé dans le service des relations publiques de l’entreprise pendant quatre décennies avant de prendre sa retraite en 1999.

Il était probablement le plus grand nom du football du Maharashtra après avoir été capitaine de l’État pendant huit années consécutives entre 1959 et 1966 dans le trophée Santosh et a été l’architecte de leur triomphe pour le titre en 1964.

Au cours de ses dernières années dans le football de compétition, il a joué pour les géants de Goa Salgaocar, mais une blessure au genou a mis fin à sa carrière avant même d’avoir 30 ans.

Si Franco n’avait pas pris sa retraite du football international en 1965, de nombreux anciens pensent qu’il était un prétendant à devenir capitaine de l’Inde pour les Jeux asiatiques de 1966 à Bangkok.

«Il est dévastateur d’entendre que M. Fortunato Franco n’est plus. Il faisait partie de la génération dorée du football indien qui a joué un rôle de premier plan en Inde en aidant l’Inde à remporter la médaille d’or aux Jeux asiatiques de 1962 », a déclaré le président de l’AIFF, Patel, dans un communiqué de presse.

«Sa contribution au football indien ne peut jamais être oubliée. Je partage le chagrin », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l’AIFF, Kushal Das, a déclaré: «M. Fortunato Franco sera vivant dans ses réalisations. Il a joué un rôle majeur en Inde en remportant la médaille d’or aux Jeux asiatiques de 1962.

«C’était un footballeur légendaire qui a été une source d’inspiration pour tant de générations. Mes condoléances à sa famille. Nous prions pour que son âme repose en paix. «

