L’ancien footballeur Manipur CM N Biren Singh dévoile les trophées de la Coupe Durand à Imphal

Le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, qui est lui-même un ancien footballeur professionnel, a dévoilé mercredi les trois prestigieux trophées de la Coupe Durand au centre des congrès de la ville d’Imphal, alors que la tournée du trophée dans cinq villes atteignait l’état du football.

Le Manipur est prêt à devenir le premier hôte du tournoi centenaire, le plus ancien d’Asie, avec l’Assam, alors que le stade Khuman Lampak d’Imphal s’apprête à accueillir 10 matchs de groupe de la 131e Coupe Durand, du 18 août au 05 septembre. 2022. Étaient également présents à l’occasion historique le lieutenant-général KK Repswal, SM, VSM, chef d’état-major, commandement de l’Est et président du comité d’organisation Durand.

Les trophées emblématiques de la Coupe Durand ont été lancés de Kolkata le 19 juillet et ont atteint Guwahati en Assam le 21 juillet. Après leur visite de Manipur, ils se rendent à Jaipur, Delhi et Goa, avant de retourner à Kolkata, où la grande finale est prévue le 18 septembre 2022, au saint Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK), également appelé le Saltlake. stade dans le langage local. Le tournoi historique, organisé par l’armée indienne est soutenu par le gouvernement du Manipur.

S’adressant à l’assemblée, Biren Singh a déclaré : « C’est une grande fierté et un privilège pour moi d’être associé à ce tournoi. En 1981, je faisais partie de l’équipe gagnante du BSF.

“Au début, j’étais tendu que Manipur ne puisse pas accueillir le tournoi en raison du manque d’infrastructures, mais maintenant je suis sûr que nous répondrons à toutes les exigences et je peux vous assurer que la Coupe Durand, qui est très proche à mon cœur, se tiendra ici avec succès à l’avenir également. Nous allons le rendre plus grand et meilleur », a déclaré le CM.

Partageant également ses réflexions à l’occasion, le lieutenant-général Repswal, SM, VSM, chef d’état-major du commandement de l’Est et président du comité d’organisation Durand, a déclaré: «C’est merveilleux d’être à Manipur, un État qui a tant contribué au football indien. Il n’est pas surprenant pour nous tous que l’honorable ministre en chef Shri Biren Singh lui-même soit un ancien professionnel du football et nous sommes honorés de sa présence ici aujourd’hui en cette occasion historique. La coopération du gouvernement du Manipur a été extrêmement encourageante et exceptionnelle. Le soutien a été écrasant et a encore stimulé nos esprits dans nos efforts pour promouvoir et diffuser l’esprit de Durand plus à l’Est.

Les trois trophées, la Coupe Durand (un trophée roulant et le prix original), le Trophée Shimla (également un trophée roulant et décerné pour la première fois par les habitants de Shimla en 1904) et la Coupe du Président (pour un maintien permanent et présenté pour la première fois par le Dr. Rajendra Prasad, le premier président de l’Inde, en 1956) après le dévoilement, ont été emmenés sur le terrain historique d’Imphal Polo où le jeu de polo est né, escortés par un spectaculaire rallye de 100 vélos. De là, il s’est rendu à Leimakhong.

La Coupe Durand sera une affaire plus grandiose cette fois-ci avec la participation de 20 des meilleures équipes du pays, dont les 11 équipes de la division supérieure Indian Super League (ISL). C’est en hausse par rapport aux 16 équipes de l’an dernier.

Il y aura un total de 47 matchs dans la 131e édition de la Coupe Durand, Guwahati et Imphal accueillant 10 matchs du groupe C et du groupe D chacun. Les sept matchs à élimination directe se dérouleront dans trois sites du Bengale occidental. Les matchs d’ouverture de la poule devraient commencer le 16 août au VYBK de Kolkata, le 17 août au stade Indira Gandhi Athletic de Guwahati et le 18 août au stade Khuman Lampakh avec le derby local populaire entre le Neroca FC et le TRAU FC.

