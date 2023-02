L’ancien footballeur indien Parimal Dey est décédé à 81 ans

L’ancien footballeur indien Parimal Dey est décédé mercredi à l’âge de 81 ans à Calcutta des suites d’une longue maladie.

Né le 4 mai 1941, Dey a reçu le titre de Banga Bhushan par le gouvernement du Bengale occidental en 2019 après sa retraite du football actif.

Intérieur gauche très habile à son apogée dans les années 1960, Dey a fait cinq apparitions pour l’Inde, son seul but pour le pays étant le vainqueur très important contre la République de Corée lors du match pour la médaille de bronze de la Coupe Merdeka 1966 à Kuala. Lumpur, le seul but du match.

A LIRE AUSSI | Révélé: comment Chelsea a orchestré des dépenses de 350 millions de dollars pour diriger une autre fenêtre de transfert

Au niveau national, il a eu l’honneur de remporter le trophée Santosh à deux reprises en 1962 et 1969. Après avoir joué comme attaquant pour le Bengale oriental, il a marqué 84 buts et a également été capitaine du club en 1968.

Dey détient la distinction d’avoir remporté trois fois la Ligue de football de Calcutta et l’IFA Shield en 1966, 1970 et 1973, et a gravé son nom dans le folklore du football indien en marquant lors de deux finales de l’IFA Shield contre BNR (1966) et côté iranien PAS Club ( 1970), qui est encore aujourd’hui le but le plus rapide marqué par un joueur après avoir été remplaçant dans la compétition.

La LCF de 1966 a été un tournoi phare pour Dey puisqu’il a marqué lors de chacun des neuf premiers matchs.

En dehors de ceux-ci, il a également remporté la Durand Cup (1967, 1970) et la Rovers Cup (1967, 1969, 1973), entre autres tournois. Dey a également joué pour Mohun Bagan en 1971, remportant à nouveau la Rovers Cup cette année-là.

A LIRE AUSSI | ISL Transfer News Deadline Day Wrap: Kerala Blasters FC signe le danois Farooq du Bengaluru FC, Chennaiyin FC reçoit Givson Singh en prêt

La Fédération indienne de football (AIFF) a exprimé ses condoléances à la disparition de l’ancien international indien.

“La disparition de l’ancienne star indienne Parimal Dey est une grosse perte pour le football indien. Jangla-da, comme nous l’appelions, était l’un des meilleurs intrigants des années 1960 et reste dans le cœur et l’esprit des fans jusqu’à ce jour. Mes pensées vont à sa famille”, a déclaré le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey.

Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré : « Toute la fraternité du football indien est extrêmement choquée par le décès de Parimal Dey. Mes condoléances à sa famille. Que son âme repose en paix.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)