L’ancien footballeur indien Gouramangi Singh rejoint le FC Goa en tant qu’entraîneur adjoint

L’ancien international indien Gormangi Singh a rejoint le FC Goa du côté de la Super League indienne (ISL) en tant qu’entraîneur adjoint avant la saison à venir.

« Je suis ravi de rejoindre le FC Goa. Connaissant le Club et la qualité de son jeu, c’est un grand pas dans la bonne direction en ce qui concerne ma carrière d’entraîneur. Goa est comme une deuxième maison pour moi, ayant joué dans l’État pendant plusieurs années. Ça fait vraiment du bien d’être de retour », a déclaré Singh à fcgoa.in après avoir signé sur la ligne pointillée.

« J’ai discuté avec Ravi (Puskur, directeur du football) et Carlos Pena (entraîneur-chef) qui m’ont donné une idée précise du projet du Club. J’ai pu établir de bonnes relations avec eux, ce qui m’a permis de me décider assez facilement à rejoindre le FC Goa.

“J’ai disputé mon tout premier match ISL contre les Gaurs, au stade Jawaharlal Nehru de Fatorda. Le stade a une atmosphère fantastique et les supporters adorent le Club, et j’en ai fait l’expérience en tant qu’adversaire. Et maintenant, j’ai hâte de commencer à travailler avec le FC Goa et j’espère contribuer positivement au développement du Club.

Ravi Puskur, directeur du football du club, a également exprimé sa joie de la nomination de Gouramangi Singh.

“Gouramangi est un nom bien connu dans le football indien qui n’a pas besoin d’être présenté. Dans la philosophie de notre club, nous avons toujours cherché à promouvoir les talents d’entraîneurs prometteurs dans le cadre du développement individuel sur lequel nous nous concentrons, et Gouramangi ne fait pas exception à cela », a-t-il déclaré.

“L’entraîneur-chef et moi lui avons parlé en détail et nous avons pensé qu’il serait un bon ajustement culturel et d’entraînement pour l’équipe. Sa vaste expérience dans le football indien dans divers rôles sera un atout important pour le personnel de l’arrière-boutique de l’entraîneur-chef et je suis sûr qu’avec son ajout, les joueurs de l’équipe bénéficieront également de sa présence et de son expérience de jeu. ”

Une figure légendaire du football indien

Produit de la Tata Football Academy, Gouramangi Singh a joué pour certains des plus grands clubs de football du pays au cours de ses 15 ans de carrière. Il est également l’un des footballeurs indiens les plus décorés depuis le début du millénaire, ayant remporté presque tous les trophées de club en Inde.

Au Dempo SC, Singh a remporté la Ligue nationale de football (NFL) et la Coupe de la Fédération lors de la saison 2004-05. L’année suivante, il réitère l’exploit avec Mahindra United. Entre 2007 et 2012, le défenseur central a joué pour Churchill Brothers, avec qui il a remporté une I-League (2008-09), deux IFA Shields (2009 et 2011) et deux Coupes Durand (2009 et 2011). Il a également été élu meilleur défenseur de la I-League lors de leur saison victorieuse.

En 2010, Gouramangi Singh a été nommé meilleur joueur masculin de l’année par l’AIFF. Quatre ans plus tard, il fait ses débuts en ISL avec le Chennaiyin FC.

Le footballeur basé à Manipur faisait également partie de l’une des équipes nationales indiennes les plus titrées de l’histoire récente, remportant la Nehru Cup à deux reprises (2007 et 2009), ainsi que l’AFC Challenge Cup et la SAFF Cup en 2008. Dans l’ensemble, il a amassé plus de 70 apparitions pour l’équipe indienne de football masculin.

En 2018, Singh s’est tourné vers l’entraînement à plein temps après avoir raccroché les crampons. Titulaire de la licence AIFF A depuis 2019, le joueur de 36 ans a travaillé comme entraîneur adjoint de Bengaluru United au cours des trois dernières saisons.

Il a joué un rôle important dans les succès consécutifs du FCBU dans la BDFA Super Division League, où ils ont remporté le titre lors des saisons 2020-21 et 2021-22 en battant des joueurs comme le Bengaluru FC. Avec lui dans l’équipe d’entraîneurs, le club a également atteint les demi-finales de sa première campagne en Coupe Durand l’an dernier.

