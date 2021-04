L’ancien défenseur du Real Madrid et de l’Allemagne, Christoph Metzelder, a reconnu jeudi au début de son procès pour pornographie juvénile avoir partagé en ligne des images graphiques illicites de mineurs. « J’ai obtenu des images incriminantes qui étaient disponibles gratuitement sur Internet (et) pris des captures d’écran », a déclaré Metzelder, 40 ans, à un tribunal de district de la ville de Düsseldorf, dans l’ouest du pays. « J’ai partagé des fantasmes extrêmes dans des discussions », a-t-il déclaré depuis la barre des témoins. dans les commentaires rapportés par la branche d’information sportive de l’AFP, SID. Les procureurs affirment que le finaliste de la Coupe du monde 2002 a transmis 29 fichiers pornographiques à trois femmes via WhatsApp, dont un mettant en vedette un enfant en bas âge dans une «pose hautement sexualisée».

Metzelder, qui est entré dans la salle d’audience avec une veste de costume grise et un masque de coronavirus noir, n’avait pas personnellement abordé les accusations portées contre lui en public.

Il a déclaré à la juge présidente Astrid Stammerjohann qu’il s’était intéressé à «transgresser les limites», et non aux images sexuelles des enfants eux-mêmes, qui dans certains cas dépeignaient des agressions graves.

Metzelder a déclaré qu’il n’avait jamais participé à «des attaques contre des enfants et des jeunes… malgré les commentaires graphiques dans les discussions».

«Cela n’a eu lieu que dans un univers numérique parallèle», a-t-il déclaré en retenant ses larmes.

‘ACCEPTEZ LA PEINE’

Au début de son témoignage, il a décrit sa carrière sportive et son service communautaire dont il avait été «très fier».

«Le 3 septembre 2019», lorsque les accusations ont été révélées, «a marqué une rupture avec le passé – professionnellement, socialement et en privé», a-t-il déclaré.

Metzelder a déclaré au tribunal qu’il partageait les images «bien que je sache quelle horrible souffrance infligée aux enfants se cache derrière chaque fichier numérique».

Il a déclaré qu’il «accepterait la punition» imposée par le tribunal et a demandé pardon aux «victimes de violences sexuelles».

Selon le dossier contre lui, 297 fichiers à contenu sexuel mettant en scène des enfants ou des adolescents ont été trouvés sur le téléphone portable de Metzelder.

Metzelder travaillait comme expert pour Sky Sports Germany jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une enquête en septembre 2019.

Son avocat, Ulrich Sommer, a déclaré la semaine dernière que Metzelder était en thérapie, pour l’aider à aborder «certains problèmes tels que la sexualité ou le traitement des femmes dans certaines situations».

Sommer a déclaré que l’ancien défenseur central était « choqué par lui-même d’avoir eu ce genre de double vie », mais a insisté sur le fait que son client n’était « manifestement pas » un pédophile.

Metzelder faisait partie de la formation de départ dans les finales de la Coupe du monde 2002 et de l’Euro 2008, et a fait 47 apparitions pour l’Allemagne.

Il a également joué pour le Borussia Dortmund et Schalke 04 dans une carrière de 15 ans.

Il a pris sa retraite du football en 2014 et depuis 2006, Metzelder dirige une fondation en son nom propre pour soutenir les enfants socialement défavorisés à travers l’Allemagne.

Le procès devrait durer jusqu’au 10 mai. S’il est reconnu coupable, Metzelder risque une amende ou une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

