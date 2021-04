Bojo admet simplement que les vaccins ne fonctionnent pas mais essaie toujours de les rendre obligatoires 🤔 mais devinez ce qui se compare aux pays non verrouillés et la courbe est la même, donc les verrouillages ne fonctionnent pas non plus 🤷‍♂️ https://t.co/1ftpCLnHtL

– Matt Le Tissier🌸 (@ mattletiss7) 13 avril 2021