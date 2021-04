L’ancien footballeur professionnel allemand Christoph Metzelder a été jugé jeudi, accusé d’avoir partagé de la pornographie enfantine avec des femmes en ligne dans une affaire qui a stupéfié le sport. L’ancien défenseur de l’Allemagne et du Real Madrid, 40 ans, est sur le banc des accusés d’un tribunal de district de la ville de Düsseldorf, dans l’ouest du pays, accusé de posséder et de diffuser des images illicites de mineurs. Les procureurs affirment que le finaliste de la Coupe du monde 2002 a transmis 29 fichiers pornographiques à trois femmes via WhatsApp. Selon le dossier contre lui, 297 fichiers à contenu sexuel mettant en scène des enfants ou des adolescents ont été trouvés sur le téléphone portable de Metzelder. Un avocat de l’ancien joueur a déclaré la semaine dernière qu’il «ferait face» aux accusations portées devant le tribunal.

« Il sait ce qu’il a fait », a déclaré l’avocat de Metzelder, Ulrich Sommer, à la chaîne RTL.

« Il sait aussi que cela peut être qualifié d’erreur et il sait qu’il doit faire face à ses responsabilités. »

Metzelder travaillait comme expert pour Sky Sports Germany jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une enquête en septembre 2019.

Sommer a déclaré que Metzelder est en thérapie, pour l’aider à aborder «certains problèmes tels que la sexualité ou traiter avec des femmes dans certaines situations».

L’avocat a déclaré que l’ancien défenseur central était «choqué d’avoir eu ce genre de double vie», mais a insisté sur le fait que son client n’était «manifestement pas» un pédophile.

Metzelder faisait partie de la formation de départ en finale de la Coupe du monde 2002 et de l’Euro 2008, faisant 47 apparitions pour l’Allemagne.

Il a joué pour de grands clubs tels que Madrid et le Borussia Dortmund au cours d’une carrière de 15 ans.

Il a pris sa retraite du football en 2014 et depuis 2006, Metzelder dirige une fondation en son nom propre pour soutenir les enfants socialement défavorisés à travers l’Allemagne.

Les allégations à son encontre ont été révélées en septembre 2019 mais il ne les a pas personnellement abordées en public.

Le procès devrait durer jusqu’au 10 mai. S’il est reconnu coupable, Metzelder pourrait être condamné à une amende ou à une peine de prison de trois mois à cinq ans.

