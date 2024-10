L’ancien flic de Virginie qui a tué un suspect de vol à l’étalage acquitté d’homicide involontaire et coupable d’accusation d’arme à feu

FAIRFAX, Virginie — Un jury a acquitté vendredi un ancien policier de Virginie d’homicide involontaire après avoir tué par balle un suspect de vol à l’étalage devant un centre commercial très fréquenté.

Mais le jury a reconnu coupable l’ancien sergent de police, Wesley Shifflett, pour manipulation imprudente d’une arme à feu en relation avec la fusillade.

Les procureurs ont fait valoir que Shifflett, alors sergent de la police du comté de Fairfax, avait agi de manière imprudente lorsqu’il avait tiré et tué un homme non armé, Timothy McCree Johnson, après une courte poursuite à pied devant le Tysons Corner Center en février 2023.

Shifflett a témoigné pour sa propre défense et a revendiqué la légitime défense. Il a déclaré avoir vu Johnson, 37 ans, atteindre sa ceinture après être tombé pendant la poursuite, et il craignait que Johnson ne dégaine une arme.

« À ce moment-là, j’ai eu le plus peur de ma vie parce que je pensais qu’à tout moment il sortirait une arme et commencerait à me tirer dessus », a-t-il déclaré lors de son témoignage au procès, ajoutant plus tard : « Je n’ai pas eu peur ». Je n’ai pas le luxe d’attendre et de voir une arme parce que je savais que je pourrais être mort en un instant.

Au cours du contre-interrogatoire et des plaidoiries finales, les procureurs ont critiqué les décisions de Shifflett qui ont conduit à la fusillade, y compris son choix de poursuivre Johnson dans la zone boisée la nuit avant d’attendre des renforts ou d’allumer une lampe de poche.

La procureure Jenna Sands a fait valoir que la décision de Shifflett de tirer deux coups de feu, en courant, dans une zone très fréquentée, constituait un tir imprudent d’arme à feu.

Shifflett a déclaré qu’il reconnaissait qu’une zone boisée dans l’obscurité augmentait le danger lié à une poursuite à pied. Mais il a déclaré : « Nous sommes placés dans de nombreuses situations dangereuses. Il y a une responsabilité de faire respecter la loi et l’ordre.

Le vidéo de bodycam faiblement éclairée de la vidéo, qui a été montrée aux jurés, ne permet pas de déterminer si Johnson a mis la main dans sa ceinture.

Il représente clairement Shifflett criant « Mettez-vous au sol » avant de tirer deux coups de feu sur Johnson. Après que les coups de feu aient été tirés, Shifflett a immédiatement crié « arrêtez de tendre la main » et a dit aux autres policiers qu’il avait vu Johnson atteindre sa ceinture.

Au cours du contre-interrogatoire, Sands a demandé à Shifflett s’il avait tiré sur Johnson avant d’ordonner à la victime « d’arrêter de tendre la main ».

« Mes fonctions motrices fonctionnaient plus rapidement que je ne pouvais le verbaliser », a déclaré Shifflett.

La vidéo montre également les derniers mots de Johnson, disant : « Je ne cherchais rien. … Je suis touché et je saigne.

Le chef de la police du comté de Fairfax, Kevin Davis, a licencié Shifflett peu de temps après la fusillade pour violation des politiques du département en matière de recours à la force. Mais lorsque Davis a rendu publique la vidéo de la caméra corporelle de la fusillade, il a reconnu l’ambiguïté de la vidéo.

« Le plus souvent, les images des caméras du corps de police parlent d’elles-mêmes. » Davis a dit à l’époque. « Cette fois, ce n’est pas le cas. »

Les procureurs ont eu du mal à certains moments à présenter leur dossier contre Shifflett. Initialement, un le grand jury a refusé d’inculper lui. À ce stade, l’avocat du Commonwealth du comté de Fairfax, Steve Descano, qui a remporté ses fonctions grâce à un programme de campagne qui prévoyait de tenir les policiers responsables de leur mauvaise conduite, a convoqué un grand jury spécial qui fonctionnait selon des règles qui donnaient à Descano plus de contrôle sur le processus.

Le le grand jury spécial a rendu les actes d’accusation pour des accusations d’homicide involontaire et de manipulation imprudente d’une arme à feu.

Le procès a connu de nombreux retards après son début le mois dernier. Le procureur principal a souffert d’un grave problème médical et a été remplacé par un autre avocat, ce qui a entraîné un retard de plusieurs jours. Lors des plaidoiries finales, les procureurs ont diffusé au jury un extrait de la vidéo de la caméra corporelle de Shifflett. qui n’avait pas été présenté comme preuve au procès, soulevant brièvement des inquiétudes quant à l’annulation du procès avant que les avocats de la défense choisissent de ne pas en demander une.

Shifflett sera condamné en février pour avoir déchargé de manière imprudente une accusation d’arme à feu. Le crime est un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison.