L’ancien flic de Vallejo qui a dénoncé le « détournement d’insigne » recevra près d’un million de dollars

Un ancien capitaine de police qui allègue dans un procès avoir été licencié pour avoir dénoncé ses collègues et dénoncé la corruption au sein du département de police de Vallejo recevra près d’un million de dollars dans le cadre d’un règlement avec la ville.

John Whitney et son avocat, Jayme Walker, ont accepté le règlement la semaine dernière, dans lequel la ville devra payer à Whitney 900 000 $ ainsi que tous les frais, privilèges et honoraires d’avocat.

« Je me sens justifié par l’accord de règlement en raison du montant », a déclaré Whitney au Times dans une interview lundi. « Vous ne vous contentez pas de près d’un million de dollars si vous avez tout fait correctement. »

Whitney allègue dans un procès intenté contre la ville et ses anciens employeurs en 2020 qu’il a été licencié après en avoir informé le directeur municipal de Vallejo, Greg Nyhoff, le maire Bob Sampayan et le City Atty de l’époque. Claudia Quintana que les membres de la police couraient les coins de leurs insignes pour commémorer chaque fois qu’un policier tuait un civil.

Le Times a contacté lundi la ville de Vallejo, les bureaux du procureur de la ville, le directeur municipal, le maire, l’ancien chef de la police Andrew Bidou et le département de police de Vallejo. Ils n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Monica Martinez, porte-parole du bureau du procureur du comté de Solano, a confirmé qu’une enquête indépendante sur le « détournement de badges » dans le département « n’a donné lieu à aucune responsabilité pénale ».

Whitney a déclaré au Times qu’il avait pris connaissance pour la première fois du détournement d’insignes au sein du département fin 2014 ou début 2015 par un autre officier. Il en a ensuite eu connaissance une seconde fois en février 2019 lorsqu’un agent a été mis en congé administratif et a dû rendre son insigne. Lorsque Whitney lui a demandé pourquoi deux bords étaient pliés, l’officier a répondu que cela représentait les deux personnes qu’il avait tuées dans l’exercice de leurs fonctions.

Whitney, qui travaillait pour le département de police de Vallejo depuis 2000 et a été promu au grade de capitaine en 2015, a également signalé ce qu’il soutenait être d’autres pratiques illégales et une mauvaise gestion sous le mandat de l’ancien chef. Bidou, qui est également nommé dans le procès. Whitney a rapporté qu’un sergent avait utilisé la force sur un mineur et avait déposé un faux rapport de recours à la force affirmant que l’enfant avait proféré des menaces terroristes.

Whitney a allégué qu’il avait demandé à Bidou de mener une enquête interne sur le pliage des insignes au sein du département, mais Bidou a refusé. Whitney a ensuite ordonné à tous les superviseurs de récupérer tous les badges pliés, et environ 10 ont été trouvés. Bidou aurait ordonné que les insignes soient restitués aux policiers et leur aurait demandé de les réparer. Whitney s’est dit préoccupé par la destruction de preuves et en a informé Nyhoff, Sampayan et Quintana.

Whitney a déclaré au Times qu’il est mal vu dans les forces de l’ordre de signaler une mauvaise conduite à l’égard d’autres agents, car cela signifie « franchir la fine ligne bleue ». Il existe également une crainte de représailles de la part des supérieurs et des collègues.

« Il se passait trop de choses et il n’y avait aucune responsabilité », a-t-il déclaré. «J’ai été surpris et choqué que le directeur municipal Nyhoff ait été impliqué dans un complot visant à mener une enquête sur les affaires internes et à me faire licencier. La personne à qui je me suis adressé en pensant que c’était elle qui pouvait résoudre ces problèmes était également impliquée dans la dissimulation des actes répréhensibles de la police.

Whitney allègue qu’en août 2019, Bidou et Nyhoff ont exercé des représailles contre lui pour avoir signalé le détournement de badge et d’autres comportements répréhensibles et l’ont fait l’objet d’une « enquête fictive » au cours de laquelle il a été licencié pour avoir supprimé du contenu personnel de son téléphone portable délivré par le ministère, un pratique qui, selon lui, n’est pas interdite par le service de police.

Walker a déclaré qu’elle espérait que le règlement pousserait davantage d’agents à dénoncer des fautes professionnelles au sein de leurs services.

« J’espère qu’il y aura de réels changements à Vallejo, et l’un des éléments importants qui les maintiennent dans le rang est que la presse a scruté intensément leur conduite », a déclaré Walker au Times. «C’est ainsi que nous pouvons faire la lumière sur ce problème et protéger les lanceurs d’alerte qui auraient dû être commémorés comme des héros et qui, au contraire, ont été licenciés illégalement.»

Whitney, qui travaille maintenant pour le département de police d’El Cerrito, a déclaré qu’il y avait une stigmatisation à être renvoyé des forces de l’ordre, en particulier en tant que capitaine de haut rang. Il a déclaré qu’il lui était difficile de trouver un autre emploi et, une fois qu’il a commencé à postuler, les agences lui ont dit qu’elles avaient été contactées au sujet de son passé. Le chef de la police d’El Cerrito lui a même dit qu’on lui avait demandé pourquoi il avait embauché Whitney.

« Il y a eu beaucoup d’inquiétudes et de nuits blanches qui ont duré des années », a déclaré Whitney. « Avec toute mon éducation, mon expérience et ma formation, j’étais prêt pour la prochaine étape. Au lieu de cela, j’ai recommencé en tant qu’officier de patrouille de niveau hiérarchique dans une nouvelle agence. Ils m’ont pris tout ce sur quoi je travaillais dans ma carrière.