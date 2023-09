L’ancien flic de Philadelphie, Mark Dial, accusé du meurtre d’Eddie Irizarry

La seule chose plus satisfaisante que d’être tenus responsables de leurs meurtres par des policiers serait de ne jamais assassiner quelqu’un.

Eddie Irizarry a été abattu dans sa voiture quelques secondes après que la police de Philadelphie l’a arrêté pour conduite à contresens dans une rue à sens unique. Lorsque nous parlons de secondes, nous entendons des secondes, environ cinq pour être précis. Les flics ont sauté de leur voiture et ont immédiatement commencé à tirer. L’officier qui a tiré, Mark Dial, a ensuite été renvoyé du département et fait maintenant face à des accusations de meurtre et plus encore, selon NBCActualités via le procureur de district Larry Krasner.

Ce qui rend cette histoire particulièrement odieuse, c’est qu’au départ, la police a concocté une histoire de BS sur la façon dont Irizarry avait sauté de sa voiture et s’était jeté sur eux avec un couteau. Il s’agissait d’un mensonge complet fait de toutes pièces, comme le montrent à la fois les images des caméras de sécurité et celles des caméras corporelles. Krasner a publié la vidéo inédite de la caméra corporelle après avoir annoncé les accusations de meurtre contre Dial.

ATTENTION : La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est très dérangeante. Veuillez prendre en compte votre santé mentale avant d’appuyer sur play.

De nos jours, les flics ne sont même pas assez intelligents pour se rendre compte que leurs mensonges seront révélés soit via les caméras de sécurité publique, les caméras de sonnette, les caméras des téléphones portables des témoins, ou… les caméras qu’ils portent sur eux ! Qui contrôle ces crétins meurtriers ???

Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a qualifié les images de « graphiques » et a présenté publiquement ses condoléances à la famille Irizarry :

« Je reconnais qu’aucune mesure que nous prenons en tant que ville ne pourra le ramener à la vie, mais je suis convaincu que le bureau du procureur de district œuvre pour que justice soit rendue à M. Irizarry et à sa famille », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Mettez ce cochon en prison et assurez-vous que sa cellule est en Gen Pop.