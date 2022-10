L’ancien finaliste d’America’s Got Talent, Zuri Craig, décède à 44 ans

Zuri Craig, finaliste de “America’s Got Talent” en 2015, est décédé, selon sa famille.

Craig, qui a joué sur “America’s Got Talent” dans le cadre du Craig Lewis Band, avait 44 ans.

La famille a fait l’annonce sur la page Instagram ZoReMi Entertainment de Craig, où elle a rendu hommage au défunt musicien.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la transition de notre fils, frère et ami bien-aimé, Zuri Craig. Nous vous remercions d’avance pour vos prières. Veuillez respecter notre vie privée en cette période de deuil inimaginable”, lit-on dans l’annonce.

La famille n’a pas révélé la cause du décès du chanteur.

Craig et son partenaire de chant, Jeffrey Lewis, se sont classés cinquièmes au classement général sur “America’s Got Talent” en 2015, lorsqu’ils ont interprété des versions de chansons de James Brown et Mary J. Blige.

Il a également travaillé sur les films de Tyler Perry “Madea’s Big Happy Family”, “Madea Gets a Job” et “A Madea Christmas”.