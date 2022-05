L’ancien espoir de Derby, Reach For The Moon, devrait revenir dans Heron Stakes | Nouvelles de la course

John Gosden a donné une forte indication que l’ancien espoir de Queen’s Derby Reach For The Moon fera sa réapparition saisonnière sur un mile dans les Coral Heron Stakes à Sandown Park jeudi.

Le fils de Sea The Stars a été soutenu pour mettre fin à l’attente de Sa Majesté d’un vainqueur dans le premier Epsom Classic après sa deuxième encourageante dans les Chesham Stakes à Royal Ascot et sa victoire dans les Solario Stakes. Mais le joueur de trois ans est sur la touche depuis qu’il a terminé deuxième derrière Bayside Boy dans les Champagne Stakes à Doncaster en septembre.

Après une préparation interrompue pour sa campagne de trois ans, les rêves d’Epsom ont finalement été abandonnés et l’attention s’est tournée vers la préparation de Reach For The Moon pour la réunion royale plus tard en juin.

Son entraîneur signale maintenant que si cet objectif doit être atteint, le poulain doit être sur la piste le plus tôt possible et le concours Listed que l’équipe de Clarehaven a dominé ces derniers temps est l’endroit idéal pour que Reach For The Moon se prépare pour Ascot. devoir.

Gosden a déclaré à l’émission Luck On Sunday de Racing TV: “Nous savons tous qu’il s’est blessé l’année dernière et qu’il n’a pas pu se rendre au Dewhurst et qu’il est absent depuis longtemps.

“Il est retourné au haras de Sandringham et ils ont fait le travail le plus fantastique avec lui et il est revenu vers nous et nous l’avons accompagné avec beaucoup de diligence et de prudence.

“D’après son travail maintenant, il est prêt pour une course, mais je veux qu’il soit très clair qu’il n’est qu’à environ 80-85%. Mais si je ne le fais pas courir dans le Heron, nous aurons du mal à le faire Ascot parce que si vous le regardez, d’après sa note, les seules autres options sont de porter le poids maximum dans un handicap de cheval plus âgé, il est donc logique de le faire courir à Sandown, ce que j’espère faire à ce stade. remis avec une arrivée en montée, est un chemin bien usé vers Ascot.”

Les trois derniers gagnants de l’écurie des Heron Stakes ont tous participé aux St James’s Palace Stakes sur un mile la prochaine fois, et Gosden convient qu’il reste à déterminer quel pourrait être le voyage idéal de Reach For The Moon, révélant également le monarque. de sages paroles sur la mère, qui a remporté la Listed sur 1 400 mètres.

Gosden a poursuivi: “Je pense que si quoi que ce soit après avoir parlé à Frankie (Dettori) après son travail hier, il pourrait être un cheval d’un mile et quart, c’est la sensation qu’il ressent et c’est un juge assez avisé à ce stade de son carrière jeune et florissante.

“Je pense que ce serait le débat que nous aurions tous, comme le souligne Sa Majesté, la mère a été très, très, très rapide.”

Les Gosden ont connu quelques beaux jours, qui ont inclus la réapparition réussie de Stradivarius et d’Emily Upjohn et Nashwa consolidant leur position en tant que deux des meilleures pouliches de trois ans.

Un autre de leurs artistes vedettes, Inspiral, détient également une entrée dans les Heron Stakes, mais Gosden est moins certaine de sa première escale.

La fille invaincue de Frankel était la favorite ante-post pour les 1000 Guinées avant de rater la course à la suite d’un revers et son entraîneur évalue les mérites de toutes ses options possibles, qui incluent Sandown, les 1000 Guinées irlandaises ou en attendant les Coronation Stakes à Royal Ascot.

“Je ne peux pas (confirmer sa participation aux Guinées irlandaises) parce que je pense que c’est quelque chose dont je vais discuter demain”, a ajouté Gosden.

“A ce stade, nous sommes très heureux avec elle, mais le printemps a été difficile avec elle. Nous avons été très ouverts à ce sujet et nous verrons simplement si c’est la bonne chose à faire, de la mettre dans un avion. et la faire voler là-bas pour sa première course, ou si nous restons assis et peut-être courir ici, ou simplement attendre Ascot.Il y a trois ou quatre aspects à discuter.

“Elle s’est fait retenir au printemps, ça arrive mais elle a l’air bien, elle a bien travaillé ici hier, mais quand tu manques de temps dans ta préparation, tu n’as pas envie de couper un coin pour rattraper, ça ne marche jamais.”