L’ancien chef des services de renseignement du pays a indiqué que son agence avait perdu des membres dans la guerre du Karabakh

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, qui a précédemment dirigé l’Organisation nationale du renseignement (MIT) pendant 13 ans, a suggéré qu’Ankara a joué un rôle direct dans la deuxième guerre du Haut-Karabakh en 2020.

Avant une réunion du Conseil de sécurité nationale de Türkiye (MGK), le président Recep Tayyip Erdogan a décerné à Fidan une médaille pour services distingués pour son travail en tant que sous-secrétaire adjoint et président du MIT.

Après avoir reçu le prix, Fidan a déclaré que « Je reçois cette médaille au nom de mes amis, qui ont été martyrisés en Libye, au Karabakh, en Syrie et en Irak pour exécuter vos ordres tout en servant avec moi. »

La déclaration de Fidan suggérait que la Turquie avait été impliquée dans le conflit arméno-azerbaïdjanais, qui a coûté la vie à des milliers de militaires et à plus d’une centaine de civils.

Les soupçons sur le rôle d’Ankara dans la Seconde Guerre du Karabakh remontent à 2020, lorsqu’un certain nombre de rapports, ainsi que plusieurs responsables américains et français, ont laissé entendre que la Turquie avait aidé l’Azerbaïdjan à préparer et à déclencher le conflit. Citant des sources militaires et diplomatiques, le journal Kommersant a affirmé qu’Ankara avait aidé Bakou en lui fournissant des armes et avait même envoyé des combattants de Syrie et de Libye.

Officiellement, la relation entre Ankara et Bakou se limitait à un soutien politique, ainsi qu’à des exercices militaires conjoints occasionnels. Cependant, le rapport de Kommersant affirme qu’un mois seulement avant le déclenchement des hostilités au Karabakh, la Turquie avait déployé un important contingent de ses forces en Azerbaïdjan, qui a fini par jouer un rôle clé dans la coordination et la planification des opérations offensives contre les positions arméniennes dans la région.















La guerre du Karabakh a officiellement pris fin après que la Russie a négocié un cessez-le-feu entre les deux parties et envoyé des soldats de la paix le long de la ligne de contact pour aider à la maintenir. Depuis lors, Ankara a également déclaré qu’elle aiderait à la mission de maintien de la paix et a positionné 60 soldats pour servir dans un centre de surveillance conjoint ouvert par la Russie et la Turquie dans la partie orientale de la région du Haut-Karabakh.

Le conflit du Haut-Karabakh remonte à 1988, lorsque la région à majorité ethnique arménienne s’est séparée de l’Azerbaïdjan, déclenchant un conflit ethnique qui a fait des milliers de morts avant d’être gelé par une trêve de 1994. En 2020, des combats ont de nouveau éclaté dans ce qu’on appelle maintenant la deuxième guerre du Haut-Karabakh. Bien que la Russie ait gelé le conflit avec un cessez-le-feu, la région a continué de voir des flambées occasionnelles entre les deux voisins.